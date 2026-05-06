4월 비수도권 소재 40여 개 중견기업 현장 방문 중동 전쟁·美발 관세 대응, 대체시장 발굴 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라가 지역 성장의 ‘허리’ 역할을 하는 지역 소재 중견기업 지원에 팔을 걷어붙였다.

코트라는 지난 3월 ‘중견기업 글로벌 지원사업’ 대상 301개사를 확정한 데 이어 4월까지 비(非)수도권 소재 40여 개 중견기업을 방문하고, 서울을 비롯해 경기, 부산 등 3개 지역에서 중견기업 수출 지원·현안 설명회를 개최했다고 6일 밝혔다.

산업통상부 자료에 따르면 국내 중견기업 수는 6474개사(2024년 결산 기준)로 전체 기업 수의 1.5% 수준이지만, 수출의 18%(1213억달러), 고용의 14%(176만 명 고용)를 차지할 정도로 경제 기여도가 높다. 이 가운데 전체의 30% 정도인 2000여 개사는 비수도권에 소재해 지역 성장을 이끌고 있다.

특히, 코트라는 지역 기반 글로벌 챔피언 기업 육성을 목표로 4월에만 40여 개 지역 중견기업을 직접 찾아 현장 의견을 기반으로 실질적 수출 효과를 높이는 방안을 모색하는 데 주력했다.

강상엽 코트라 부사장 겸 중소기업본부장은 “중동전쟁과 미국 관세 등 불확실성으로 적극적 해외 마케팅이 어렵고 수출 물류, 바이어와 거래 지속에 애로를 겪는 기업도 있었다”며 “파악된 의견을 지원 서비스에 반영하고, 해외 조직망을 활용해 수출 마케팅은 물론 품목별 대체시장 제시, 수출 문의 및 애로 해소에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 코트라는 4월에만 수원, 부산, 서울을 돌며 세 차례 설명회도 개최했다. 총 130여 개사가 참가한 가운데 ▷중동전쟁 전망 및 대응 ▷미국 관세 대응 방안 ▷유망 대체시장별 진출 방안 ▷1:1 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공했다.

아울러 법무부, 민간 전문가와 함께 미국 관세정책 시나리오별 대응 방안도 제시했다.