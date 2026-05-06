4월 29일 서울시 공공예식장 신규 지정…합리적 결혼문화 확산 기대 대관료 무료에 결혼장려금 100만 원까지, 서울시 ‘더 아름다운 결혼식’ 합류

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구는 지난 4월 29일 구의 대표 문화예술 공간인 강동아트센터 잔디마당이 서울시의 공공예식장으로 신규 지정됨에 따라 시민들을 위한 낭만적인 야외 결혼식 공간으로 개방된다고 밝혔다.

이번 지정은 서울시에서 추진하는 ‘더 아름다운 결혼식 공공예식장’ 사업의 일환으로, 구는 예비부부들에게 비용의 효율성과 만족도를 높일 수 있는 특별한 결혼식 공간을 제공할 계획이다.

강동아트센터 잔디마당은 현대적인 건축미를 갖춘 아트센터 건물을 배경으로 넓게 펼쳐진 녹지 공간이 특징이다. 탁 트인 야외 환경에서 예비부부의 취향에 맞춘 자유로운 연출이 가능하며, 공연과 전시가 상시 열리는 문화예술 공간에서 결혼식을 진행한다는 점에서 차별화된 의미를 지닌다.

공공예식장을 이용할 경우 예비부부는 예식 공간을 무료로 사용할 수 있으며, 서울시와 협력한 전문 결혼업체를 통해 합리적인 가격대에 기획부터 진행까지 지원받을 수 있다.

또, 결혼장려금(비품비)도 최대 100만 원까지 지원되어 예식을 진행하는 비용 부담을 크게 줄일 수 있다.

강동구 관계자는 “강동아트센터 잔디마당에서의 결혼식이 예비부부들에게는 소중한 추억이 되고, 지역 사회에는 건전하고 실속 있는 결혼 문화가 확산하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.