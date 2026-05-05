낮과 밤 기온차 10도 안팎으로 벌어져 환절기 건강관리 주의 요구

[헤럴드경제=정호원 기자] 수요일인 6일은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이겠으나, 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 벌어지며 환절기 건강관리에 주의가 요구된다.

5일 연합뉴스와 기상청에 따르면 아침 최저기온은 5~15도, 낮 최고기온은 21~27도로 예보됐다. 낮에는 햇볕에 의해 기온이 오르면서 포근하겠지만, 해가 지면 기온이 빠르게 떨어져 무척 쌀쌀해질 전망이다. 이른 시간 외출할 경우 얇은 겉옷을 챙기는 것이 좋겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산 덕분에 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 유지하며 깨끗한 공기질을 나타내겠다.

다만 출근길 서행 운전은 필수다. 오전까지 전남권에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가, 전북 내륙과 경남 서부 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 강이나 호수 주변 도로는 안개가 더욱 짙게 깔릴 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.

한편 모레(7일) 전국은 구름이 많이 낀 흐린 날씨가 이어질 전망이다. 중부지방 역시 대체로 흐린 기색을 보이다가 저녁 무렵부터 구름이 많아질 것으로 보인다. 특히 오후(12~18시)에서 저녁(18~21시) 사이 수도권과 강원 내륙·산지, 충남 북부, 충북 중·북부 등지에는 곳에 따라 비가 내릴 것으로 예보됐다. 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 퇴근길 교통안전에 유의가 필요하다.