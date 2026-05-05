[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군의 대표 어린이 축제인 ‘YES! 키즈존’이 나흘간의 일정을 마치고 성황리에 막을 내렸다.

5일 달성문화재단에 따르면 국립대구과학관에서 개최한 이번 행사에는 관람객 5만여명이 방문해 북새통을 이뤘다.

올해 축제의 핵심 키워드는 주체성과 창의성이었다.

행사장 전반에는 어린이들의 흥미를 유도하는 다양한 만들기 체험과 놀이형 콘텐츠 그리고 참여형 프로그램이 마련됐다.

공연 프로그램 역시 연일 관람객들로 붐볐다. 마술쇼와 버블쇼, 서커스와 마임 공연 등 다채로운 퍼포먼스가 쉼 없이 이어졌다.

특히 ‘초통령’으로 불리는 ‘허팝’과 ‘급식왕’이 무대에 오르자 현장의 열기는 최고조에 달했다.

화면 속에서만 보던 스타들의 몸짓 하나하나에 무대 앞을 가득 메운 아이들은 폭발적인 환호를 터뜨렸다. 스타 크리에이터와 아이들이 한데 어우러진 현장은 그 자체로 거대한 축제의 장이었다.

마지막 날인 어린이날엔 ‘뽀로로 싱어롱쇼’와 ‘슈뻘맨’ 무대가 대미를 장식했다.

달성문화재단 관계자는 “앞으로도 아이들의 창의력을 키우고 온 가족이 행복한 추억을 만들 수 있는 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.