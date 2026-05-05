5월 중 16개 주제별 집중 강연 고조선부터 조선까지 역사 탐방

[헤럴드경제=김명상 기자] 전문가의 해설을 통해 유물의 역사적 가치를 깊이 있게 들여다 보는 시간이 마련된다.

국립중앙박물관은 매주 수요일 야간개장 시간에 ‘큐레이터와의 대화’를 운영한다. 5월에는 상설전시관과 어린이박물관에서 총 16개의 해설을 진행한다.

1층 고조선･부여･삼한실에서는 ‘삼한의 성립과 성장’을 주제로 초기 국가 형성 과정을 설명한다. 고구려실의 ‘연가칠년명 금동보살입상의 보존처리’는 가장 오래된 불상의 보존 공정을 다룬다. ‘광개토대왕비 원석 탁본 이야기’에서는 ‘청명본’ 탁본의 입수 경위와 학술적 의미를 발표한다.

2층 서화관과 기증관 등에서도 해설이 이어진다. 지난 2월 개편한 서화실에서는 ‘조선시대의 글씨’, ‘조선시대 회화’, ‘시대를 그린 단원 김홍도’를 통해 한국 회화의 역사적 특징을 설명한다. 외규장각 의궤실의 ‘의궤에 담긴 뜻’은 반환 과정과 문화유산으로서의 가치를 살핀다. 불교회화실은 높이 8m가 넘는 ‘안동 봉정사 영산회 괘불’에 담긴 도상적 특징을 설명한다. 기증1실의 ‘문헌으로 보는 그리스 청동투구’에서는 국립박물관 소장품의 수집 과정에서 쌓인 이야기를 공개한다.

3층 백자실의 ‘절제의 미덕 계영배’는 도자기에 숨은 과학적 원리를 규명한다. 세계문화관 일본실은 ‘일본의 무대예술, 노 가면 이야기’를 통해 전통 공예 역사를 소개한다.

어린이박물관 쑥쑥배움터에서는 ‘질문으로 읽는 문화유산’, ‘금속마다 달라요’를 통해 유물에 대한 이해를 돕는다. 역사의 길에서 진행하는 ‘경천사 십층석탑’과 ‘디지털 광개토대왕릉비’는 입수 과정과 복원 기술을 중점적으로 다룬다.

프로그램은 매주 수요일 오후 6시부터 오후 7시에 각 30분간 진행한다. 별도의 신청 절차 없이 현장에서 참여할 수 있으며 정원 제한은 없다.

한편 국립중앙박물관은 오후 6시까지 운영하며, 수요일과 토요일에는 오후 9시까지 개장한다. 입장 마감은 오후 8시 30분이다.