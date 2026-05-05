교과서 밖 심화 실험으로 창의적 탐구역량 강화…지난해 만족도 96% ‘달성’ 시행 3년 차 맞이한 지역 연계 실습 교육, 이공계 인재 양성 및 사교육비 절감 기여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 서울대 과학영재교육원과 함께 대학 캠퍼스 내에서 진행하는 수학·과학 실험 실습 프로그램인 ‘2026년 미래채움GO(Gwanak On)’를 5월부터 본격적으로 운영한다.

‘미래채움GO’는 고교학점제 전면 도입에 선제적으로 대응하기 위해 2024년 신설된 ‘학교 밖’ 교육 프로그램으로, 올해로 시행 3년 차를 맞았다.

지역 대학의 우수한 강사진과 첨단 실험 장비를 활용한 실습 중심의 교육을 제공, 지난해에는 545명의 학생이 참여해 96% 이상의 높은 만족도를 기록하는 등 큰 호응을 얻고 있다.

이번 프로그램은 인공지능(AI)을 비롯해 수학, 물리, 화학, 생물, 지구과학 등 기초과학과 첨단기술을 아우르는 다채로운 커리큘럼으로 구성된다.

지역 내 중·고등학생을 대상으로 서울대 사범대학 실험실에서 진행되는 이번 수업은 학생들이 교과서 속 이론을 실제 실험에 적용해보는 과정을 통해 자기주도적 탐구력과 창의적 사고력을 기르는 데 중점을 두고 구성되었다.

특히 고등학생 대상 프로그램은 동작관악교육지원청과의 협력을 통해 학교별 신청 방식으로 운영된다. 학생들의 학업 수준과 세부 관심 분야를 반영한 ‘맞춤형 심화 과정’으로 기획돼 공교육의 기능을 보완하고 가계의 사교육비 부담을 완화하는 데 실질적인 기여를 할 것으로 전망된다.

구는 이번 사업을 통해 지역 내 교육 자원을 체계적으로 연계하고 대학, 교육지원청, 지자체가 유기적으로 협력하는 교육생태계를 더욱 공고히 구축할 계획이다.

아울러 향후 운영 결과와 만족도 조사, 참여 학생들의 피드백을 면밀히 분석하여 한층 내실 있는 프로그램으로 발전시켜나갈 방침이다.

구 관계자는 “‘미래채움GO’가 청소년들에게 수학·과학에 대한 심리적 장벽을 낮추고 대학 캠퍼스라는 특별한 환경에서 깊이 있는 학습 경험을 제공하길 기대한다”며“앞으로도 학부모의 사교육비 부담은 줄이고 학생들의 진로 탐색 기회는 넓히는 실질적인 교육 복지를 실현해 나가겠다”고 말했다.