[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 어린이날을 맞아 춘천 삼각주 섬에 있는 레고랜드에 가족 여행객들이 몰리고 있다.

레고랜드에 가면 브릭으로 만든 국내 유명 관광도시들이 반긴다. 어린이날 스페셜 데이 기간중 밤 9시까지 연장운영되기에 의암호 위 불꽃놀이가 펼쳐질때 까지 놀수 있다.

낮엔 닌자고 놀이등 다양한 체험을 하고나서 밤이 되면 춘천 의암호의 절경과 2000개의 레고 LED 조명이 어우러진 환상적인 야경을 감상한다.

방문객들은 흥겨운 실내 공연 ‘휩 어라운드 댄스파티’ 등 다양한 참여형 이벤트에 열정적으로 임하며, 화려한 볼거리 속에서 어린이날의 진정한 주인공이 되어 축제를 만끽하고 있다.

레고랜드는 어린이날의 열기를 이어가기 위해 5월 매주 토요일과 24일(일)에도 밤 9시까지 야간 개장한다.

특히 석가탄신일 연휴인 5월 23일(토)과 24일(일) 양일간은 다시 한번 화려한 불꽃놀이가 펼쳐져 방문객들에게 잊지 못할 봄밤의 낭만을 선사할 예정이다.