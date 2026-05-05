미국 텍사스 TPC 크레이그 랜치서

[헤럴드경제=조용직 기자] PGA투어 더 CJ컵 바이런 넬슨(THE CJ CUP Byron Nelson)이 현지 시간으로 이달 21~24일 나흘간 미국 텍사스주 맥키니에 위치한 TPC 크레이그 랜치에서 개최된다.

총 상금 1030만 달러(약 151억6000만원) 규모의 이번 대회는 PGA 투어 정규 시즌 풀필드 대회로 144명의 선수가 출전한다. 우승자에게는 페덱스컵 포인트 500점과 2년간의 투어 시드, 해당 연도 시그니처 대회 출전 자격이 주어진다. 또 다음 시즌 플레이어스 챔피언십과 주요 메이저 대회 출전권도 부여된다.

더 CJ컵은 단순한 골프 대회를 넘어 K-푸드와 K-컬처를 전 세계에 알리는 글로벌 스포츠 문화 플랫폼으로서의 역할을 지속적으로 확대해 왔다. 특히 지난해에는 PGA투어로부터 스폰서의 브랜드 정체성과 철학을 효과적으로 반영한 점을 인정받아 ‘베스트 타이틀 스폰서 상(Best Title Sponsor Integration)’을 수상, 브랜드와 문화가 결합된 글로벌 타이틀 스폰서십 모델로서의 경쟁력을 입증했다.

CJ그룹은 올해도 플레이어스 다이닝과 비비고 컨세션을 통해 한식을 선보이고, 체험형 콘텐츠를 한층 강화한 ‘하우스 오브 CJ(HOUSE OF CJ)’를 중심으로 전 세계 갤러리들이 한국 문화를 직접 경험할 수 있도록 준비를 마쳤다.

현장에서는 비비고 제품 전시를 비롯해 CJ올리브영 K-뷰티 체험존, CJ ENM 음악 콘텐츠, ScreenX 상영 콘텐츠, K-칵테일 시음, TLJ(뚜레쥬르) 베이커리 시식, 굿즈 증정, 포토존 등 다양한 브랜드 체험 기회가 제공될 예정이다.

더 CJ컵은 대회 기간 동안 17번 홀에서 버디 1개당 1000달러를 적립해 기부하는 ‘버디 채리티 프로그램’도 운영한다.

더 CJ컵의 상징인 우승 트로피는 세계에서 가장 오래된 금속활자본인 ‘직지심체요절’에서 영감을 받아 한글로 제작됐다. 타이거 우즈, 샘 스니드, 잭 니클라우스, 어니 엘스 등 바이런 넬슨 대회에서 우승했던 선수들의 이름이 한글로 새겨져 있다. 디펜딩 챔피언이자 세계랭킹 1위인 스코티 셰플러는 올해도 출전을 확정했다.