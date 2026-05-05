1일 토지등소유자 동의율 75% 확보 완료 한남5구역·미아2구역 등 재개발구역 속도↑

[헤럴드경제=김희량 기자] 성수전략정비구역과 맞닿아 ‘성수5구역’이라는 수식어가 붙는 자양4동 A구역이 조합설립 동의율을 확보하며 사업 추진에 탄력을 받게 됐다. 한남3구역을 비롯해 강북의 주요 재개발 사업들이 속도를 내면서 이 일대 훈풍이 주변 지역으로 확대될지 관심이 쏠린다.

5일 정비업계에 따르면 자양4동 A구역은 지난 1일 동의서 징구를 시작한 지 23일 만에 조합 설립 법적 동의율 75%를 달성했다.

서울 광진구 자양4동 57-90번지 일대에 있는 자양4동 A구역은 지난해 7월 오세훈 서울시장이 직접 방문해 전폭적인 지원을 약속한 대표적인 정비사업지 중 한 곳으로 용적률 약300%를 적용해 최고49층 3000세대 아파트(임대 552세대 포함)로의 변화를 준비 중이다.

빠른 사업 진행을 위해 추진위원회 구성을 생략한 ‘조합직접설립 제도’로 사업을 추진 중인 자양4동 A구역은 올해 1월 주민협의체 설립 이후 약4개월 만에 이 같은 진척을 이뤄냈다. 조합 관계자는 “전국 재개발 현장 최단 기간 달성 사례로서 토지 등 소유자의 신속한 재개발에 대한 의지를 보여주는 결과”라고 설명했다.

이 같은 분위기에 자양동 일대 거래 또한 탄력을 받고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 자양4동 A구역에 속한 한 19㎡(이하 전용면적) 빌라는 지난 3월 평당 2억원이 넘는 수준인 12억3000만원에 거래됐다. 현재 이 일대 매물로 나온 한 원룸 매물(16㎡)은 호가가 13억원에 달한다.

박노경 주민협의체 위워장은 “오는 7월 조합 창립 총회를 거쳐 8월쯤 조합설립인가신청을 할 예정”이라며 “이 같은 속도대로라면 연말이나 내년 초에 시공사 선정을 진행할 것으로 보인다”고 말했다.

해당 사업지는 한강변 입지에 성수 생활권을 누리는 만큼 삼성물산, 현대건설 등 대형 건설사들도 높은 관심을 보이고 있다. 7호선 자양역과 가깝고 3000세대의 대단지로 추진되는 만큼 공식 수주전에서는 치열한 경쟁이 예상된다.

자양4동 A구역을 비롯해 지난달 한남5재정비촉진구역(한남5구역) 또한 사업시행계획 인가 및 고시 예정일을 통지받으면서 강북 주요 재개발 사업지들에 대한 기대감이 더욱 높아질 전망이다. 지난달 말, 미아뉴타운 내 최대어로 꼽히는 미아2구역 또한 정찬경 조합장의 연임이 확정되며 올해 가을 시공사 선정을 앞두고 있다.

박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “자양4동 A구역은 잠실~청담동의 맞은 편에 있는 ‘숨겨진 노른자’ 지역으로 업계에서 평가받는다”면서 “성수전략정비지구와 함께 광진구 일대 한강변 개발이 본격화하면 모아타운 등 인근 사업지들의 속도도 함께 올라갈 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

박 교수는 이어 “서울시 아파트 입주물량의 90% 가까이가 정비사업에서 나오는 만큼 속도의 확보가 공급 부족기의 공백기를 최소화하는 지름길”이라며 “향후 시공사 선정 및 공사비 협상 과정에서도 원활한 사업 추진이 가능하도록 시에서도 역량을 집중하는 것이 필요하다”고 덧붙였다.