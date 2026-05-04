[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥4’ 출연자 국동호가 학교폭력 가해자로 지목된 가운데, “전혀 사실이 아니”라며 직접 입장을 밝혔다.

국동호는 4일 자신의 SNS를 통해 “특정 개인이 현재 일방적으로 주장하는 내용은 전혀 사실에 근거한 것이 아니다”며 “저는 해당 사건들과 어떠한 관련도 없음을 명확히 밝힌다”고 말했다.

이어 “해당 논리는 사실에 기반한 것이 아닌, 상대방은 기억을 못 할 것이라고 프레이밍을 구성해서 결론을 미리 정해 놓고 논리는 전개하고 있다”고 주장했다.

또 “증거가 미약할지라도 일관된 주장과 이에 동조할 수 있는 사람을 동원한다면 일방적 주장이 사실처럼 될 수도 있는 취약점을 누구보다 잘 아시고 이에 기반한 것이 아닌가 생각이 든다”고 덧붙였다.

그는 “사실 확인이 되지 않는 일방적 주장들을 열거하면서 ‘그 주장의 끝은 일관되게 로펌 홍보로 맺어지는 것’에 대해 특히 유감”이라고 했다.

그러면서 “사실에 근거하지 않은 이야기들로 음해하는 것에 대한 사과를 요청드리며, 추후 사실과 다른 내용의 확산을 자제해 주시길 요청드린다”고 했다.

그는 “저는 해당 사건들과 어떠한 관련도 없음을 명확히 밝힌다”며 “제3자에 의한 배드민턴 채로 머리 가격, 안경을 의자에 깔아놓기, 사물함에 본드를 칠한 행동 등에 가담하거나 방조한 적이 없다”고 주장했다.

한편 현직 법조인인 A씨는 지난 3일 자신의 SNS에 “예능이 방영되는 동안 지옥에 살았다”며 국동호의 학폭 가해 의혹을 주장했다. 국동호가 출연한 ‘솔로지옥4’는 지난 2025년 방송됐다.