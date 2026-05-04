[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 이영지와 에스파 닝닝이 웹예능 ‘차쥐뿔’ 촬영 중 각각 2000만 원 기부를 약속하며 선한 영향력을 펼쳤다.

지난 1일 유튜브 웹예능 ‘차린 건 쥐뿔도 없지만’(이하 ‘차쥐뿔’)에는 “대륙에서 온 여자의 악마”라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 ‘차쥐뿔’ 시즌4의 첫 게스트로 닝닝이 초대돼 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

두 사람은 술을 마시며 이야기를 나누던 중, 술게임을 제안하며 끝말잇기를 시작했다.

첫 번째 끝말잇기 게임이 끝나고 두 번째 끝말잇기 게임이 시작되기 전, 이영지는 “닝아, 너 기부 좋아해? 나 기부 좋아해”라며 “우리 진 사람이 통 크게 기부하자”라고 끝말잇기 패배 벌칙으로 기부를 제안했다.

닝닝은 2000만 원을 기부하겠다고 선언했고, 이영지 역시 이를 수락하며 끝말잇기 게임을 시작했다.

결과는 ‘말띠’의 다음 단어를 잇지 못한 이영지의 패배. 한 타임 늦게 패배를 알아차린 이영지는 “그러면 나 2000만 원 기부하는 거냐”며 당황해 웃음을 자아냈다.

이영지는 2주 뒤 기부 증서를 공개해 눈길을 끌었다. 그는 “뱉은 말은 지키고 살아야 하기 때문에 기부했다”며 “촬영지가 할머니의 홈타운이다. 그래서 양천구 노인복지기관에 2000만 원을 기부했다”고 밝혔다.

이영지는 “오해하시는 분들 계실 수 있는데, 술자리 하나에 2000만 원씩 태우고 이런 사람 아니다. 좋은 일이니까 한 거다. 저는 5만 원 벌면 4만 원 기부하는 느낌으로 한 거다”고 덧붙였다.

이영지의 통 큰 행보에 이어 닝닝의 기부 소식도 전해져 눈길을 끌었다. 닝닝은 승자였음에도 대한적십자사에 2000만원을 기부하면서 훈훈함을 더했다.