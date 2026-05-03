민주당 부산 구포시장 민생현장 방문

鄭, 생고기 썰고 ‘하정우’로 삼행시

하정우 “낮은 자세로 겸허하게 찾아뵙겠다”

3일 오후 부산 북구 구포시장을 찾은 정청래(왼쪽부터) 더불어민주당 대표와 정명희 부산 북구청장 후보, 국회의원 보궐선거에 나선 하정우 부산북구갑 후보가 상인들과 사진을 찍고 있다. [연합]
3일 오후 부산 북구 구포시장을 찾은 정청래(왼쪽부터) 더불어민주당 대표와 정명희 부산 북구청장 후보, 국회의원 보궐선거에 나선 하정우 부산북구갑 후보가 상인들과 사진을 찍고 있다. [연합]

[헤럴드경제(부산)=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 노동절 연휴인 3일 부산 북구 구포시장을 찾아 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 하정우 후보를 적극 지원했다.

정 대표와 하 후보, 정명희 부산 북구청장 후보 등은 이날 오전 구포시장 상인들과 시장을 보러온 시민들을 만났다. 이들은 시민들과 셀카를 찍고 정육점에 들어가 생고기를 직접 썰거나 식재료를 구입하는 등 시민들과 접점을 넓혔다.

정 대표는 하 후보의 이름으로 “하정우, 정이 많은, 우리의 자랑스러운 아들”이라며 삼행시를 짓거나 “이번에 부산 국회의원으로 나온 사람이다. 서울대도 나온 박사다. 너무 잘한다”, “이렇게 똑똑한 아들이 있는 줄 알았느냐”며 시민들의 호응을 끌어냈다.

하 후보는 “열심히 하겠다”, “잘하겠다”고 연신 허리를 숙였다. 정 대표가 “(하 후보가) 열번은 더 올 것”이라고 말을 건네면 “열번 갖고 되겠느냐”고 화답하기도 했다.

일부 시민들도 “열심히 하시면 될 것”, “승리하이소”라며 하 후보에 호응했다.

이날 현장에는 민주당 인재영입위 부위원장인 김영진 의원과 당대표 민원책실장 임오경 의원도 동행했다. 부산 북구갑 보궐선거에 나선 한동훈 전 국민의힘 대표도 같은 시간 구포시장을 찾았으나 하 후보와 깜짝 만남은 성사되지 않았다.

정 대표는 현장 방문 후 기자들과 만나 “어떤 분은 (하 후보에게) ‘우리 아들의 구덕고 선배’라는 말씀도 하시는 걸 보니까 하정우에 대한 관심이 이곳 북구에서 굉장히 높은 것 같았다”며 “마치 고향을 떠나서 성공해 돌아온 아들을 맞이하는 금의환향 같은 분위기였다”고 말했다.

이어 정 대표는 “전재수 후보가 내건 ‘해양수도 부산’ 높은 기치 아래 민주당이 할 수 있는 모든 것을 다 하겠다”며 “부산에 대해서는 ‘무엇이든 다해드림 센터’ 센터장이 되겠다는 각오로 부산 발전, 해양수도 부산의 깃발을 높이 들고 부산 시민들께서 오케이 하실 때까지 최선을 다하겠다”고 했다.

하 후보도 “부산 북구가 고향인 북구의 아들 하정우”라고 스스로 소개하며 “북구 발전, 부산 발전을 위해서는 대표께서 말씀하신 ‘죽도록’을 넘어서 ‘몸이 사라지도록’ 열심히 하겠다”고 말했다.

그러면서 하 후보는 “너무 반겨주셔서 힘든지 모르고 에너지를 받고 있다”며 “초심을 잃지 않고 낮은 자세로 겸허하게 계속 말씀을 들으면서 찾아뵙겠다”고 했다.


addressh@heraldcorp.com