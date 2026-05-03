국중박 등 전국 곳곳서 체험 행사 4대궁 무료 관람 등 국가유산 즐길거리도

[헤럴드경제=김현경 기자] 어린이날을 맞아 전국 곳곳의 박물관과 국가유산에서 다채로운 행사가 열린다. 우리나라의 역사와 유산을 감상하고, 체험하고, 즐길 수 있는 나들이로 어린이날에 특별한 추억을 남길 수 있다.

체험하며 배우며…어린이 위한 박물관 행사

먼저 국립중앙박물관은 어린이날인 5월 5일까지 가족 관람객을 위한 ‘국중박 나들이’를 개최한다.

관람객들의 보는 즐거움을 더하도록 야외 공간을 활용한 포토존과 공연 프로그램을 마련했다. 열린마당에는 카카오프렌즈와 연계한 ‘반가라춘상’ 포토스폿을, 거울못 일대에는 ‘백자 춘항아리’ 포토스폿을 조성했다. 5일에는 키다리 삐에로 풍선아트, 버블 매직쇼, 미라클보이즈 앙상블, 유튜버 수마일 K-팝 댄스 공연도 진행한다.

박물관 문화 체험 행사로는 열린마당 체험 부스에서 ‘나만의 국중박 보물 전시’, ‘국중박 보물 엽서 만들기’, ‘뮷즈x카카오프렌즈 문화상품 체험’ 프로그램을 운영한다.

어린이박물관에선 ‘발견과 공감’을 주제로 42종의 체험 전시물을 소개하는 ‘어린이박물관 들여다보기’를 운영한다. 상설전시관에서는 ‘어린이날 미션! 보물 스티커를 찾아라’를 통해 미션을 완료한 어린이에게 선착순으로 기념품을 증정한다.

박물관에서 여유로운 시간을 보낼 수 있도록 북마켓, 푸드존 등 부대 행사도 마련했다. ‘국중박 나들이’ 행사 기간 동안 거울못 주변에 독립서점이 함께 참여하는 어린이 책 판매 부스 13개가 설치된다. 또한 풀무원푸드앤컬처가 10개의 푸드트럭 및 부스에서 음식을 마련한다.

아울러 국립박물관문화재단은 오는 31일까지 극장 용에서 가족 뮤지컬 ‘태권, 날아올라’를 개최한다.

국립전주박물관은 5일 ‘2026 국립전주박물관 어린이 축제’를 개최한다. 어린이들이 단순히 관람하는 것에서 벗어나 직접 보고, 듣고, 느끼며 즐기는 ‘어린이 주도형 콘텐츠’에 주력했다.

박물관 옥외 뜨락에서는 어린이들의 상상력을 자극하는 캐리커처 및 페이스 페인팅, 공예 체험, 소방관 직업 체험, 풍선 아트, 전통놀이 등을 체험할 수 있다.

어린이들의 눈과 귀를 사로잡을 공연과 볼거리도 마련했다. 태권도 퍼포먼스와 마술쇼, 애니메이션 영화 ‘코코’ 상영 등이 진행된다.

국립경주박물관은 어린이날 성덕대왕신종 종각 일원에서 ‘나의 박물관(MYSEUM): 타악’ 공연을 선보인다.

영남권에서 주로 활동하는 국악 공연 단체 ‘청청’의 사전 공연으로 막을 올린 뒤, ‘두들리안 타악기 앙상블’이 무대에 올라 퍼포먼스를 펼친다.

국립익산박물관은 문화 행사 ‘꿈이 자라는 어린이날’을 박물관과 미륵사지 일원에서 개최한다.

마술, 풍선, 버블 등 어린이 공연과 이번 행사는 꿈나무 만들기, 전사지 아트, 포일아트, 페이스 페인팅, 도토리 캐리커처, 포토부스, 보물찾기 등 체험을 즐길 수 있다.

4대궁·종묘 무료 관람…수문장 교대의식 등

박물관과 더불어 국가유산을 즐길 수 있는 행사도 다양하게 마련됐다. 국가유산청은 어린이날을 맞아 궁능 유산을 무료로 개방하고, 전국 곳곳에서 국가유산 체험 프로그램을 선보인다.

먼저 궁능유적본부는 5일 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁 등 4대궁과 종묘, 조선왕릉, 세종대왕릉을 방문하는 12세 이하(또는 초등학교 6학년 이하)의 동반 보호자 2인에 대해 내·외국인에 관계없이 무료 관람을 실시한다.

또한 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 함께 경복궁 광화문 월대 및 협생문 일원에서 ‘2026년 수문장 교대의식 어린이날 특별행사’를 운영한다. 수문장 캐릭터 인형 탈을 쓴 파수군이 등장하는 ‘인형 탈 파수의식’에선 기념사진을 찍을 수 있고, 조선 시대의 직업군인 선발 시험을 체험하는 ‘갑사 취재 체험’에 참여한 어린이에게는 수문장 임명장과 기념품을 제공한다.

천연기념물센터에서는 ‘자연유산 자유Day(어린이와 함께 자연유산을 자유롭게 즐기는 날)’ 행사가 진행된다.

평소에 보기 어려운 지질수장고와 동식물수장고를 관람할 수 있는 ‘천연기념물 보물창고’와 참가자 전원과 상위 5팀에게 상품을 제공하는 ‘자연유산 도전 골든벨’ 퀴즈 대회를 운영한다.

목포해양유물전시관은 목포자연사박물관, 목포생활도자박물관과 함께 ‘어린이날 통합축제’를 개최한다. 해양유산 캐릭터 팽이, 바다 슬라임, 공룡 머리띠, 멸종위기동물 마그넷, 도자 문양 컵받침, 전통 문양 연 등 만들기 체험 공간과 사진 촬영 구역을 마련해 어린이들이 특별한 추억을 쌓을 수 있도록 한다.

칠백의총관리소에서는 칠백의총을 방문하는 관람객들에게 ‘자개부채 만들기 체험 꾸러미’를 증정한다.