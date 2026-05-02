소상공인 지원과 기업 유치, 교통 개선 통한 일자리 창출 핵심 과제로 제시하며 “금천구를 서울 서남권 경제 중심지로 전환하겠다”고 밝혀

[헤럴드경제=박종일 선임기자] “금천을 베드타운 아닌 서남권 경제거점 도시로 만들겠다”

6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 금천구청장 후보로 나선 이희권 후보는 자신을 “실물경제 중심 전문가”로 규정하며 이같이 말했다.

그는 지난달 27일 가진 인터뷰를 통해 소상공인 지원과 기업 유치, 교통 개선을 통한 일자리 창출을 핵심 과제로 제시하며 “금천구를 서울 서남권 경제 중심지로 전환하겠다”고 밝혔다.

이 후보는 특히 최근 지역 갈등 이슈로 떠오른 데이터센터 건립 문제와 관련해 “주민 의견을 최우선으로 반영해 입지 재검토와 안전 기준 강화가 필요하다”고 강조했다.

다음은 이 후보와의 일문일답.

“경제 현장에서 답 찾았다…실행 가능한 변화 만들겠다”

― 금천구청장 출마를 결심한 계기는 무엇인가.

“오랜 기간 지역에서 경제 활동을 하며 소상공인과 자영업자들이 겪는 어려움을 직접 체감했습니다. 금천 경제가 정체된 현실을 더 이상 방치할 수 없다는 문제의식이 출마 결심으로 이어졌습니다. 단순한 비판이 아니라 실행 가능한 해법을 가진 사람으로서 역할을 해야 한다는 책임감이 컸습니다.”

“정치적으로도 기존 행정이 체감 성과를 충분히 보여주지 못했다는 평가가 있는 만큼 경제 중심의 새로운 리더십이 필요하다고 판단했습니다.”

“데이터센터 문제, 주민 의견 반영해 입지 재검토 필요”

― 금천 지역의 가장 시급한 현안은 무엇인가.

“현재 가장 큰 갈등 현안은 데이터센터 건립 문제입니다. 대규모 전력 사용, 열과 소음, 안전 문제 등 생활권과 직결된 우려가 있습니다.”

“기업은 미래 산업 인프라라고 주장하지만 주민들은 생활환경 침해 시설로 인식하고 있습니다. 입지 재검토와 주민 공청회를 통해 합리적인 기준을 마련해야 합니다.”

“금천경제 대전환…소상공인·기업·일자리 함께 살리겠다”

― 핵심 공약을 소개해 달라.

“첫째는 금천경제 대전환입니다. 소상공인과 자영업자를 살리고 기업 유치를 확대해 지역 일자리를 늘리겠습니다.”

“둘째는 교통 혁신입니다. 신안산선과 신림선 조기 완공을 통해 ‘출퇴근 30분 시대’를 열겠습니다. 금천을 서남권 교통 중심지로 만들겠습니다.”

“셋째는 도시 재정비입니다. 노후 주거지역 재개발과 역세권 중심 개발을 추진해 미래형 도시 기반을 구축하겠습니다.”

“실물경제 경험이 가장 큰 경쟁력”

― 후보로서의 강점은 무엇인가.

“저는 말이 아니라 결과로 증명해온 경제 전문가입니다. 현장에서 문제를 해결해 온 경험이 있습니다.”

“실행력과 추진력, 그리고 갈등 조정과 협상 능력이 강점입니다. 정책은 결국 성과로 평가받아야 한다고 생각합니다.”

“금천을 일자리와 기회의 도시로 전환”

― 금천의 중장기 발전 방향은 무엇인가.

“금천을 베드타운이 아니라 자족형 경제도시로 바꾸겠습니다.”

이를 위해 그는 ① 경제 중심 도시 전환 ② 자족도시 구축 ③ 균형 있는 도시재생을 핵심 전략으로 제시했다.

또 정책 추진 기준으로는 ▷체감 중심 행정 ▷일자리 창출 효과 ▷시급성 ▷실행 가능성 ▷지역 균형발전을 강조했다.

“결과로 증명하겠습니다”

― 주민들에게 전하고 싶은 메시지는.

“저 이희권은 말이 아니라 결과로 서울 금천구를 일자리와 기회가 넘치는 도시로 반드시 바꾸겠습니다.”