성동부터 ‘강북 한강 벨트’까지 표심 다지기 서울숲서 ‘서울형 그린라이프’ 환경 공약 발표

[헤럴드경제=문혜현 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 1일 노동절을 맞아 배달 라이더 등 노동계와 만나 통합 행보에 나서는 한편 최근 대규모 파업을 강행 중인 삼성전자 노조를 향해 “성과를 독차지하겠다는 것”이라고 비판했다.

연합뉴스에 따르면 이날 오 후보는 광진구 이동노동자쉼터에서 배달 라이더들과 만나는 것으로 공개 일정에 나섰다. 이동노동자쉼터는 한여름이나 혹한기에 음식배달·대리운전·퀵서비스 기사 등 플랫폼 노동자들이 업무 도중 재충전할 수 있는 공간으로, 서울 전역에 20여곳이 마련돼 있다.

오 후보는 라이더들을 만나 “박탈감이 심하겠다. 어느 회사 다니는 분들은 성과급으로 몇억원을 달라고 해 세간에서 화제인데 힘 빠지죠”라며 삼성전자 노조를 우회적으로 언급했다.

이에 한 라이더는 “노동절에 노동자는 (시급을) 2.5배 더 준다고 하는데, 저희는 배달료가 많이 내려 (1건당) 2천500원도 보장 못 받는 현실”이라며 “아무래도 박탈감을 좀 많이 느끼고 있다”고 했다.

그러자 오 후보는 “비정규직과 정규직 간 격차가 벌어지고 있어 큰 일이다. 어떻게든 지원책을 찾겠다”며 “배달 노동자들의 안전 문제도 빨리 챙기겠다”고 말했다.

이어 취재진과 만난 자리에서 “삼성전자 (노조가 1인당) 6억원 정도를 성과급으로 요구하는 것으로 알려졌는데, 사회적인 공감대에 분명히 벗어나 있다”고 지적했다. 오 후보는 “삼성전자가 이렇게 큰 이익을 낼 수 있는 바탕에는 정부를 비롯한 사회적 지원, 오늘날이 있기까지 자본을 투입해 연구개발(R&D) 비용을 댄 소액주주들이 있는데 오롯이 노동자들이 성과를 독차지하겠다는 것”이라며 “긴 안목에서 반도체 산업이 국제적 경쟁력을 유지할 수 있도록 지혜로운 협상 자세가 필요하다”고 강조했다.

오 후보는 또한 이날 서울숲에서 개최되는 ‘2026 서울국제정원박람회’ 개막식에 참석해 ‘서울형 그린라이프’를 주제로 한 환경 공약을 발표한다. 서울숲이 있는 성동구는 경쟁자인 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 최근까지 구청장을 지낸 곳으로, 직접 적진으로 들어가 승부를 보겠다는 의지로 풀이된다.