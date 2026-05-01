“국민 개·돼지로 아는지…6·3 선거로 심판” 오세훈 “선 넘어도 한참 넘어” 지선 심판론

[헤럴드경제=강승연 기자] 국민의힘은 1일 더불어민주당이 윤석열 정부의 조작수사·조작기소 의혹을 수사하는 특별검사법안을 발의한 데 대해 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)로 저지하겠다고 입장을 밝혔다.

최수진 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “겉으로는 진상 규명을 외치고 있지만 속내는 이재명 대통령 본인의 재판을 취소하겠다는 노골적인 의도”라며 “필리버스터는 기본으로 진행할 것으로 예상된다”고 말했다.

그는 “진짜 특검이 필요한 건 전재수, 김병기, 장경태, 이춘석 등 여당 인사들의 수사”라며 “국민의 소중한 세금으로 운영되는 특검을 오직 한 사람의 재판을 막기 위한 ‘개인 로펌’으로 전락시킨 셈”이라고 주장했다.

박성훈 수석대변인도 논평에서 “41일간의 국정조사가 실체 없는 ‘맹탕’으로 끝나며 오히려 이 대통령의 죄상만 더욱 명확해지자, 이제는 아예 법을 새로 만들어 대통령의 죄를 스스로 지울 수 있게 하겠다는 파렴치한 수작이자 전례 없는 입법 시도”라고 비판했다.

박 수석대변인은 “이번 특검법(안)의 핵심은 검찰이 이미 기소해 재판 중인 사건을 특검이 멋대로 취소할 수 있도록 공소취소권을 부여한 데 있다”며 “사법 체계 전체를 흔드는 위험한 발상”이라고 지적했다.

이어 “민주당이 외치는 검찰 개혁, 사법 개혁의 끝이 결국 대통령의 범죄 기록을 세탁해 주는 ‘셀프 면죄 시스템’ 구축이었느냐”며 “국민의 대표라는 자들이 헌법 수호는커녕 범죄 혐의자를 교주로 모시는 사이비 종교 단체처럼 행동하며 사법 시스템을 송두리째 파괴하고 있다”고 규탄했다.

검사 출신의 유상범 원내수석부대표는 페이스북 글에서 “3대 특검, 상설특검, 2차 종합특검으로 최소 670억원 예산이 소요되는데, 또다시 수백억 원 혈세를 들여 대통령 사건의 공소 취소를 끌어내겠다는 것”이라며 “법 앞의 평등이라는 헌법의 대원칙이 오직 대통령 한 사람에게는 다르게 적용되고 있다”고 꼬집었다.

3선 중진인 정점식 정책위의장과 성일종 의원도 페이스북에 각각 “헌정질서에 대한 노골적인 도전”, “국민을 개·돼지로 아는지 6월 3일은 공소취소 심판 선거가 될 것”이라며 특검법안에 비판적인 입장을 밝혔다.

오세훈 서울시장 후보 역시 SNS 글에서 특검법안에 대해 “범죄자가 자신을 기소한 검사를 매수해서 공소를 취소하게 만드는 것보다도 위험하고 나쁘다. 넘지 말아야 할 선을 넘어도 한참 넘었다”며 “독재의 늪으로 빠지는 대한민국을 이번 지방선거에서 구해야 한다”고 말했다.