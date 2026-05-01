1032세대 랜드마크 공공주택 모텔 본격화

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 서북부 핵심 주거축인 검암역세권에 스카이브릿지를 갖춘 대규모 공공주택 단지가 조성된다.

공공의 안정성과 민간의 창의성을 결합한 미래형 공공주택 모델이 본격화되면서 검암 일대가 인천 서북부 주거지도의 새로운 중심축으로 부상할 전망이다.

인천도시공사(iH)는 30일 계룡건설산업 컨소시엄과 ‘검암 S-2BL 민간참여 공공주택건설사업’ 추진을 위한 사업협약을 체결했다.

이번 사업은 정부의 공공주택 공급 확대 정책에 발맞춰 공공 주도의 안정적인 공급 체계를 유지하면서도, 민간의 설계·시공 역량을 접목해 주거 품질을 획기적으로 높이기 위해 추진된다.

협약에 참여한 컨소시엄은 계룡건설산업(지분 51%)을 주관사로, DL건설(19.5%), BS한양(19.5%), 선두종합건설(10%)이 참여한다.

이 사업은 총 1032세대 규모로 조성된다. 전용면적 60㎡ 이하 750세대, 60㎡ 초과~85㎡ 이하 282세대로 구성돼 실수요자 중심의 중소형 주택 공급에 초점을 맞췄다. 2027년 상반기 착공해 2030년 입주를 목표로 한다.