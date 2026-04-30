[헤럴드경제=박지영 기자]금융감독원이 한화솔루션의 유상증자 추진에 다시 한번 제동을 걸었다.

30일 금감원 전자공시시스템에 따르면 금감원은 한화솔루션이 지난 17일 제출한 증권신고서에 대해 추가 정정을 요구했다. 이달 초 첫번째 보완 요구에 따라 제출한 보고서에 대해 다시 한번 정정을 요구한 것이다.

금감원은 해당 공시가 투자자의 합리적인 투자 판단을 저해하거나 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에 해당된다고 판단했다. 해당 신고서는 수리되지 않고 효력이 정지돼 청약 일정 등 유상증자 절차 전반이 재조정될 가능성이 커졌다.

한화솔루션은 정정 요구일로부터 3개월 내 보완된 신고서를 다시 제출해야 한다. 이행하지 않을 경우 신고 자체가 철회된 것으로 간주된다.

한화솔루션은 지난달 말 2조4000억원 규모의 유상증자 계획을 발표했다. 글로벌 태양광 및 화학 업황 둔화에 대응해 재무구조를 개선하고 신용등급 하락을 방지하기 위한 취지였다. 하지만 대규모 자금 조달의 적절성과 자금 사용처가 재무 상환에 집중된 점을 두고 주주 반발이 이어졌다.

금감원의 1차 정정 요구를 반영해 조달 규모를 1조8000억원 수준으로 줄였지만 심사 문턱을 넘지 못했다.

한화솔루션은 “당국의 추가 정정 요구를 엄중하게 인식하고 있다. 지적 사항을 면밀히 반영해 보완된 신고서를 준비할 계획”이라고 밝혔다.