전용잔 챌리스·브랜드 리추얼 디지털·옥외광고 생맥주 품질 관리 프로그램, 전년 대비 매장 늘려

[헤럴드경제=정대한 기자] 벨기에 프리미엄 라거 스텔라 아르투아가 최상의 맛과 품질을 내세운 캠페인 ‘테이스트 워스 모어(Taste Worth More)’를 전개한다고 30일 밝혔다.

스텔라 아르투아는 5월 중순부터 전용잔 챌리스를 전면에 내세운 캠페인 광고를 공식 SNS(사회관계망서비스)와 옥외광고를 통해 공개한다. 광고는 5단계 서빙 리추얼과 맥주를 천천히 음미하는 방식을 제안하며 한 잔의 완성도를 높이기 위한 기준을 강조한다.

생맥주 품질 관리 프로그램 ‘퍼펙트 서브(Perfect Serve)’도 확대한다. 교육 대상 매장을 기존 약 1500개에서 약 2500개로 늘린다. 교육을 이수한 매장 중 상위 20개를 선발해 5단계 서빙 리추얼의 구현도를 겨루는 품질 경연대회 ‘스텔라 아르투아 퍼펙트 서브 어워즈 코리아’도 연다. 소비자가 매장 내 QR 코드를 통해 AI 스캐너 앱 ‘퍼펙트 서브 스캐너’로 직접 참여할 수 있다.

패키지 디자인도 새롭게 선보인다. 기존 가로형 브랜드 로고를 세로형으로 바꾸고 크기를 키웠다. 캔을 기울여 맥주를 따르는 순간 로고가 정방향으로 보이도록 설계해 챌리스에 따르는 동작 자체가 브랜드를 가장 잘 표현하는 순간이 되도록 했다.

캠페인 기념 한정판 패키지도 출시한다. 스텔라 아르투아 500㎖ 캔과 온도에 따라 색이 변하는 변온 챌리스로 구성했다. 변온 챌리스는 차가운 맥주를 따르면 잔 표면의 브랜드 로고가 붉게 변한다. 5월 한 달간 편의점 스마트오더 등 온라인 채널과 전국 대형마트에서 판매한다.

스텔라 아르투아는 윔블던(Wimbledon)과 롤랑가로스(Roland‑Garros)의 공식 맥주로 글로벌 테니스 대회 파트너십을 이어오고 있다. 온라인 콘텐츠를 통한 테니스 관련 마케팅도 확대할 예정이다.