영업이익률 9.1%…매출은 4.6% 감소

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨가 1분기 연결 기준 영업이익을 1574억원 기록하며 전년 동기 대비 94.3%의 성장을 보였다.

30일 DL이앤씨는 올해 1분기 연결 기준 매출은 1조7252억원, 영업이익은 1574억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 순이익은 1601억원으로 429.5% 증가했다. 영업이익률은 9.1%, 부채비율은 87.5%이다.

DL이앤씨 관계자는 “주택·건축 부문에서 원가율이 뚜렷한 개선을 보이며 수익성이 회복됐다”면서 “매출은 4.6% 감소했으나 수익성과 리스크를 고려한 선별적 수주 전략의 결과”라고 설명했다.

신규 수주액은 작년 대비 39.3% 늘어난 2조1265억원으로 나타났다.

DL이앤씨는 성남 신흥1구역(3648억원), 대전 도마13구역(3265억원) 등 도시정비사업과 남부내륙 5-1공구(1310억원), 중봉터널(1879억원) 등 주요 인프라 사업 중심으로 수주를 성공했다.

DL이앤씨는 글로벌 소형모듈원전(SMR) 파트너 엑스에너지와 SMR 표준화 설계 계약을 체결했고 5000억원 규모인 제주 청정 액화천연가스(LNG) 복합화력발전소 건설공사를 낙찰받은 점 등이 추후 실적에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

현금 및 현금성 자산은 2조2453억원, 차입금은 9651억원 수준으로 집계됐다. 순현금은 작년 말 대비 1906억원 증가한 1조2802억원으로 나타났다.

한편 DL이앤씨는 현재 압구정 5구역, 목동 6단지, 성수2지구, 여의도 등 서울 주요 핵심 사업지에 수주 역량을 집중하고 있다.