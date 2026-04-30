바이낸스, 국내 경찰 대상 설문조사 수시 기관 및 거래소 공조 필요성 공감 여러 지갑 통한 자금 분산·은닉 등 범죄↑

[헤럴드경제=유동현 기자] 경찰 수사관 10명 중 9명이 가상자산 범죄 증가로 인해 거래소와 협력 체계가 중요하다는 인식을 갖고 있는 것으로 파악됐다.

바이낸스는 국내 현직 경찰 수사관을 대상으로 한 이 같은 설문 조사 결과를 30일 밝혔다. 설문에 따르면 전체 응답자 92.7%가 범죄 수사 과정에서 가상자산 거래소와의 협력이 ‘매우 필요하다’는 의견을 골랐다.

거래소와의 공조를 통해 기대되는 효과에 대해서는 ‘수사 체계 구축을 통한 빠른 대응’(87.8%)을 최우선으로 꼽았다. 아울러 실효성 있는 수사를 위해 실질적인 범죄 수익 동결과 신종 수법에 대한 선제적 정보 공유 체계가 확립돼야 한다고도 답했다.

최근 활성화되고 있는 가상자산 범죄 유형은 ‘다수 지갑을 활용한 자금 분산 및 은닉’이 31.7%로 가장 많았다. 이어 ▷인공지능(AI)·딥페이크 기술을 활용한 투자 사기(26.8%) ▷로맨스 스캠과 연계된 가상자산 탈취 및 자금세탁(22.0%) ▷스테이블코인을 활용한 불법 외환 거래 및 해외 송금(19.5%) 순이다.

범인 특정 및 자금 동결에 가장 도움이 되는 정보로는 ‘KYC(고객확인제도) 기반 이용자 개인 정보’(43.9%)가 선택됐다. ‘거래소 내 자산 동결 조치’(31.7%), ‘접속 IP 및 디바이스 정보 등 로그 기록’(24.4%)이 뒤를 이었다.

수사관들은 시장 건정성 확보를 위해 글로벌 협력 체계 구축 및 수사기관 전문성 강화가 시급하다고 공감했다. 국경을 넘나드는 범죄 특성상 국제 공조 체계와 수사기관의 디지털 자산 추적 역량 및 전문 인력 확충도 강조했다.

바이낸스는 각국 수사기관과 파트너십을 통해 범죄 해결, 산업 전반의 안전성 및 투명성 제고를 목표로 한다. 가상자산 범죄 대응에 필요한 도구, 정보, 사례 등을 알려주는 교육 세션을 400회 이상 진행했다. 국내에선 경찰청, 검찰청, 국정원 등 주요 수사 관계 기관과 범죄 대응 협력 체계를 구축한 상태다.

김민재 바이낸스 조사전문관은 “가상자산 범죄는 기술 진화 속도가 매우 빠르고, 국경을 초월해 진행되는 만큼, 수사 기관과 거래소 간의 협력은 선택이 아닌 필수 요소”라며 “바이낸스가 보유한 세계 최고 수준의 AML(자금세탁방지)·KYC 시스템과 조사 대응 역량을 기반으로 각국 사법기관과 협력해 보다 안전한 디지털 자산 생태계 조성에 기여하겠다”고 했다.