공사, 30일 서울시50플러스재단과 업무협약…‘지하철 스마트요원’ 프로그램 도입키로 중장년층(40~64세)로 구성된 ‘스마트요원’, 외국인 응대‧무인기기 이용 지원 등 업무 수행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 김태균)는 중장년층의 사회참여 기회를 확대하고 시민 밀착형 서비스를 강화하기 위해 30일 서울시50플러스재단(대표이사 강명)과 업무협약을 체결, ‘지하철 스마트요원’ 프로그램을 새롭게 도입한다.

공사와 서울시50플러스재단은 업무협약을 통해 풍부한 경험과 역량을 갖춘 중장년 인력이 지하철 역사에서 시민 안내 등 공공서비스 업무를 체험, 중장년층의 사회적 참여를 확대하고 지하철 안전과 서비스 품질을 제고하기로 했다.

또, 공사와 서울시50플러스재단은 중장년 직무체험프로그램 운영, 참여자 교육, 현장 배치 및 운영 지원 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

이번 업무협약을 통해 새롭게 도입하는 ‘지하철 스마트요원’은 서울 지하철 역사에서 외국인 관광객 안내, 무인기기 이용 지원, 질서 유지 등 다양한 현장 서비스를 수행하게 된다. 기존 ‘지하철 승하차 도우미’ 등이 제공하고 있는 안전서비스 지원 역할을 넘어 이용객 편의와 소통 기능까지 확대해 운영된다.

‘지하철 스마트요원’은 중장년(40~64세)층의 경제적 기회와 사회적 연결을 지원하기 위한 중장년 경력 인재 지원프로그램 중 하나로 시행된다.

모집인원은 총 50명으로 4월 30일부터 5월 10일까지 서울시50플러스재단 누리집 일자리몽땅 사이트의 ‘중장년 경력 인재 지원(직무체험형) 참여자 모집’ 공고를 통해 지원할 수 있다.

활동 기간은 활동 참여자별로 최대 3개월이며 6월 5일부터 일 3시간(주 15시간 미만, 월 최대 57시간 활동)하게 된다.

지원자들은 서류심사를 거쳐 5월 18일 일자리몽땅 사이트를 통해 최종 합격자가 발표된다. 합격자들은 서울 지하철 각 역에 배치되어 업무를 수행하며 근무 일수에 따라 소정의 활동비를 서울시50플러스재단으로부터 지원을 받는다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “이번 업무협약을 통해 도입하는 ‘지하철 스마트요원 프로그램’을 통해 중장년의 경험과 역량이 현장 서비스에 의미 있게 활용될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 사회 각 분야와 다양한 협력사업을 통해 서비스 품질 향상은 물론 공공기관으로서의 사회적 가치 실현을 위해 노력하겠다”고 말했다