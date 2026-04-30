정부 과대포장 규제 기준 충족 방수 크라프트지 소재로 환경오염 줄여

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데글로벌로지스는 소공동 롯데호텔에서 핵심고객 초청 포럼 ‘코어 클라이언트 데이’를 성공적으로 개최했다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 핵심 고객사와의 소통을 강화하고 협력 관계를 더욱 공고히 하며, 새로운 사업 기회를 창출하기 위해 마련됐다. 지난해에 이어 두 번째로 열린 이번 행사에는 85개사 200여 명이 넘는 고객들이 참여했다.

강병구 롯데글로벌로지스 대표이사는 환영사를 통해 “고객과 함께 새로운 가치를 만들어가는 파트너가 될 것”이라며 “고객의 필요를 고민하고, 차별화된 서비스와 기술 혁신을 제공할 것”이라고 감사와 포부를 전했다.

행사는 롯데글로벌로지스가 지향하는 고객 가치 소개, 국내·외 물류혁신 및 자동화를 주제로 한 세션, 외부명사 특강 순으로 진행됐다.

한편 이번 행사에서는 롯데글로벌로지스가 새로 론칭하는 친환경 패키징 솔루션 브랜드 ‘레콥’이 처음 공개됐다. 레콥은 박스부터 포장재까지 패키징 전반에 친환경 솔루션을 제공하는 브랜드로, 물류업계 최초로 정부 과대포장 규제 기준을 충족하는 포장 설루션이다.

특히 새롭게 개발한 봉투형 제품은 방수 크라프트지 소재로 환경오염 부담이 적고, 다양한 규격을 제공해 배송 효율이 높다. 안에는 생분해 플라스틱 소재 에어캡이 내장돼 내품을 안전하게 보호하고, 사용 후 간편히 분리·폐기할 수 있다.

레콥 포장 자동화 설비는 내품의 크기를 자동 인식해 맞춤형 포장을 해주며, 포장재에 운송장 정보를 인쇄해줘 따로 운송장을 붙일 필요가 없도록 설계됐다. 인쇄된 운송장 정보는 포장재에 가공된 절취선을 따라 쉽게 떼어낼 수 있어 개인정보 보호에도 탁월하다.

롯데글로벌로지스는 포장 자동화 솔루션 관련 2건의 특허를 공동 개발사인 ‘깨끗한나라’와 함께, 5건 상표는 단독 출원했다. 롯데글로벌로지스는 최근 불안정한 공급망, 환경 이슈를 해소하는 패키징이 필요한 화주사들을 타겟으로 다양한 프로모션을 진행할 계획이다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “혁신적인 솔루션 레콥과 같이 앞으로도 고객의 니즈에 맞춘 차별화된 서비스를 제공해 물류 산업의 지속 가능한 성장에 이바지하겠다”고 말했다.