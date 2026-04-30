오프로드 ‘아이콘’ 자리매김 2003년 첫 출시 이후 정통 SUV 기준 제시 국내서도 강력한 팬덤

[헤럴드경제=서재근 기자] 지프가 랭글러와 글래디에이터의 상징적인 트림 ‘루비콘’의 글로벌 누적 판매 대수가 100만대를 넘어섰다고 30일 밝혔다.

국내서도 최근 3년간 판매된 랭글러와 글래디에이터의 루비콘 트림 비중은 2023년 61%에서 24년 72.4%, 지난해 73.4%를 넘어 올해 3월 기준 78.7%까지 확대됐다.

루비콘이라는 이름은 미국 캘리포니아 시에라 네바다 산맥의 악명 높은 ‘루비콘 트레일’에서 유래했다. 2003년, ‘루나틱 프린지’라 불리던 열정적인 엔지니어 팀의 집념과 개인적 헌신으로 탄생한 랭글러 루비콘은 출시와 동시에 시장의 판도를 바꿨다. 별도의 튜닝 없이 순정 상태 그대로 극한의 험로를 주행할 수 있는 정통 사양을 제공하며 오프로드 차량의 새로운 기준을 제시했다는 평가를 받았다.

당시 도입된 트루-락 전자식 프론트 및 리어 액슬 잠금 디퍼렌셜, 4:1 비율의 락-트랙 파트타임 트랜스퍼 케이스 등의 핵심 사양은 루비콘의 강력한 기초가 됐다. 현재의 랭글러와 글래디에이터 루비콘은 오프로드 플러스 모드, 모래 및 고립 탈출을 돕는 셀렉-스피드 컨트롤, 4H 모드에서도 사용 가능한 디퍼렌셜 잠금 장치 등 기계적 강인함에 최신 기술을 결합해 독보적인 성능을 구현하고 있다.

특히 글래디에이터 루비콘은 루비콘 DNA를 픽업트럭 세그먼트로 확장하며 존재감을 드러냈다. 픽업트럭 가운데 유일하게 ‘트레일 레이티드’ 인증을 획득해 다양한 험로 환경에서도 안정적인 주행 성능을 입증했으며, 최대 2721㎏의 견인력을 바탕으로 아웃도어 활동의 활용 범위를 넓혔다.

루비콘의 성공은 강력한 커뮤니티 문화와도 맞닿아 있다. 미국 유타주 모압에서 매년 열리는 ‘이스터 지프 사파리’와 같은 글로벌 오프로드 이벤트는 지프 오너들이 직접 소통하며 현대 오프로드 문화를 만들어가는 상징적인 장으로 자리 잡았다.

국내 시장에서도 ‘지프 캠프’, ‘와일드 트레일’ 등을 통해 지프만의 오프로드 라이프스타일을 직접 체험할 수 있는 기회를 꾸준히 확대하고 있으며, 트레일헌트 에디션 등 국내 고객의 취향을 반영한 다양한 모델을 통해 접점을 넓혀가고 있다.