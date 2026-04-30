1분기 매출 12조2468억원 자회사 부진에 실적 감소

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학은 올해 1분기 연결기준 매출 12조2468억원, 영업손실 497억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

지난해 같은 기간과 비교했을 때 적자로 전환됐을 뿐만 아니라 매출은 2.6% 감소했다. 배터리 사업에서의 부진이 실작 악화에 영향을 끼쳤다. 중국발 공급과잉 여파로 힘든 시기를 보내고 있는 석화 사업은 흑자를 달성했다.

사업별로 살펴보면 석유화학 부문은 매출 4조4723억원, 영업이익 1648억원을 기록했다. 원료 가격 상승에 따른 긍정적인 재고 래깅 효과에 힘입어 수익성이 개선됐다. 2분기는 나프타크래킹센터(NCC) 2공장 일시적 가동 중단에 따른 판매 물량 감소가 불가피하나, 비용 절감 활동 등을 통해 전분기와 유사한 수준의 수익성이 전망된다.

첨단소재부문은 매출 8431억원, 영업손실 433억원에 머물렀다. 반도체 소재 신제품 출시 효과로 전분기 대비 매출은 증가했고, 적자 폭은 축소됐다. 2분기는 양극재 물량 확대로 흑자 전환이 예상된다.

생명과학부문은 매출 3126억원, 영업이익 337억원을 기록했다. 연구개발 및 마케팅 비용 감소에 따라 수익성이 증가했다. 2분기는 주요 제품의 물량 확대로 매출 성장이 예상된다.

자회사 에너지솔루션은 매출 6조5550억원, 영업손실 2078억원을 기록했다. 에너지저장장치(ESS) 생산 거점 확장에 따른 초기 가동 비용 부담, 북미 전기차(EV) 파우치 물량 감소로 적자를 기록했다. 2분기는 안정적인 원통형 EV 물량 증대에 따른 매출 성장이 전망된다.

자회사 팜한농은 매출 2662억원, 영업이익 348억원을 기록했다. 작물보호제 국내 판매 확대와 더불어 중동전쟁 여파에 따른 비료 선구매 니즈 증가가 더해져 매출 및 수익성이 개선됐다. 2분기에는 비료 원료가 상승에 따른 수출 감소, 연구개발 비용 증가 등으로 매출과 수익성 감소가 전망된다.

차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 “중동 지정학적 리스크와 북미 전기차 시장 수요 약세 등 대외 불확실성이 지속되겠지만, 고부가·고수익 중심의 사업 포트폴리오 전환을 가속화해 급변하는 경기 사이클에도 흔들리지 않는 사업 구조로 체질을 개선해 나갈 것”이라고 말했다.