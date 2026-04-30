복합 체험 전시장 ‘LX Z:IN 플래그십’ 오픈 브랜드 체험·상담·구매까지 한 곳서 해결 미술 갤러리도 운영…복합 문화공간 조성

LX하우시스는 서울 강남구 논현동에 대표 전시장 ‘LX Z:IN 플래그십’을 오픈했다고 밝혔다.

‘LX Z:IN 플래그십’은 연면적 1690㎡ 규모의 3개층 전시 매장이다. ‘자재를 넘어 공간과 삶을 직조하는 LX Z:IN’을 콘셉트로 LX Z:IN 브랜드의 철학과 디자인, 기술력, 제품을 종합적으로 경험하고 제품 구매까지 할 수 있도록 구성됐다.

전시장은 1층에서 브랜드를 경험하고, 3층에서 전문가 상담을 통해 라이프스타일에 맞는 공간 설루션을 제안받은 뒤, 2층에서 적합한 자재를 탐색하고 구매하는 동선으로 설계됐다. LX하우시스에 따르면 지난 3월 가오픈 이후 방문 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

1층에는 과거와 현재의 인테리어 자재를 한 공간에서 비교할 수 있는 ‘인사이트 스튜디오’가 마련됐다. ‘하이샤시’ 창호와 ‘깔끄미’ 바닥재 등 과거 대표 제품으로 구성한 공간과 ‘뷰프레임’ 창호, ‘에디톤’ 바닥재, ‘디아망’ 벽지로 구성한 현재 공간을 비교 체험할 수 있다.

3층에는 LX Z:IN이 제안하는 트렌드 공간 ‘큐레이터 스튜디오’와 인테리어 스타일·공간 상품을 체험하는 ‘매칭 큐브’, 공간 전문가와 맞춤형 상담을 받을 수 있는 ‘컨설팅 라운지’가 운영된다. 고객은 최신 인테리어 트렌드를 살펴보면서 전문 상담을 받을 수 있다.

2층은 주거공간 인테리어에 필요한 제품을 살펴볼 수 있는 ‘자재 라이브러리’로 구성됐다. 창호, 중문, 도어, 바닥재, 벽지, 인테리어스톤, 필름, 가구용 보드, 주방 제품 등을 직접 보고 조합해볼 수 있다.

‘LX Z:IN 플래그십’에는 자유롭게 인테리어 공간을 체험하면서 유명 작가의 미술작품도 감상할 수 있는 갤러리 공간도 운영된다. 윤선갤러리(대표 신혜영)와 협업해 전시장 곳곳에 다양한 작품들을 전시, 서울 강남권의 인테리어 명소 및 핫플은 물론 복합 문화공간으로 자리잡을 것으로 기대된다.

LX하우시스는 5월 말까지 ‘LX Z:IN 플래그십’ 방문 고객을 대상으로 ‘나만의 픽’ 이벤트를 진행한다. 나만의 자재 조합을 만들어 응모한 고객에게 추첨을 통해 LG스탠바이미2 등 경품을 제공한다. LX하우시스 관계자는 “‘LX Z:IN 플래그십’은 브랜드를 대표하는 상징적인 전시 매장”이라며 “향후 인테리어에 관심이 있는 탐색형 고객부터 전문 상담을 원하는 맞춤 컨설팅 기대 고객까지 모두 만족하며 구매를 이어갈 수 있는 LX하우시스의 대표 B2C 전문 매장으로 육성해 갈 것”이라고 말했다. 홍석희 기자