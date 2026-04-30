정원오(사진) 더불어민주당 서울시장 후보가 AI(인공지능) 대전환과 기후 위기 속에서 노동의 가치를 지키기 위한 ‘서울형 노동모델’을 발표했다. 30분 통근시대 실현을 위한 유연근무제 확산과 취약 노동자를 위한 유급 병가 지원이 핵심이다. 정 후보는 30일 서울 종로구 전태일기념관 앞에서 ‘일하는 시민의 목소리로 다시 만드는 노동 존중 특별시 서울’ 공약을 발표했다. 정 후보는 우선 핵심 공약인 ‘30분 통근 도시’ 조성을 위해 재택·원격 근무나 시차출근제를 도입하는 기업에 장려금을 지급하고 사업 참여 시 가점을 주는 ‘서울형 유연근무’를 확산시킬 계획이다. 또한 프리랜서나 플랫폼 노동자 등 산재보험 사각지대에 놓인 이들을 위해 ‘서울형 유급 병가 지원 제도’를 시범 도입해 아프면 쉴 수 있는 권리를 보장하겠다고 밝혔다.

급변하는 산업구조에 대응하는 노동자 보호책도 마련했다. 정 후보는 ‘AI전환지원위원회’를 설치해 기술 혁신 과정에서 일자리를 잃거나 소외되는 이들이 없도록 지원하고, 기후 위기로 일자리 변화가 예상되는 업종에는 ‘정의로운 전환’ 논의 체계를 통해 재취업과 생계를 돕겠다고 강조했다. 김해솔 기자