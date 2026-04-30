울산시, 가정의 달 맞아 마술 등 준비 매주 주말 오후 5시…“관광 명소화”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 가정의 달 5월을 맞아 전국 최초로 교량 위에 조성한 ‘울산세계음식문화관’에서 거리공연 프로그램을 운영한다.

공연은 매주 토·일요일 오후 5시부터 30분간 태화강을 가로지르는 울산교 위에서 열린다.

프로그램은 ▷어린이 마술(키즈 매직) ▷풍선공연(벌룬쇼) ▷코믹 마임 저글링 ▷마술 등 4개 분야로, 어린이를 동반한 가족 단위 관람객 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 진행된다.

울산교 위에 조성된 ‘울산세계음식문화관’은 이탈리아, 일본, 베트남, 태국, 멕시코, 우즈베키스탄 등 6개국 음식점과 카페가 들어서 있다. 지난 3월 10일 개관 이후 1만3000여 명이 다녀간 것으로 집계됐다.

울산시는 세계음식문화관과 공연 행사에 많은 시민들이 참여할 수 있도록 누리집과 유튜브, 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 행사 홍보하고 있다.

울산시 관계자는 “울산세계음식문화관이 지역 먹거리 명소로 자리 잡을 수 있도록 다양한 문화 콘텐츠를 연계해 나갈 계획”이라며 “이번 가정의 달 행사에 이어 지역 관광지와 먹거리를 함께 즐길 수 있는 프로그램도 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.