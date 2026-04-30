작년 8월 BRCGS 플랫폼 도입…전사 확대

[헤럴드경제=김진 기자] CJ제일제당은 글로벌 식품안전표준 운영기관인 BRCGS(British Retail Consortium Global Standard)와 국제공인 인증기관 로이드인증원(LRQA)으로부터 ‘글로벌 식품안전 리더십’ 역량을 공식 인정받았다고 30일 밝혔다.

BRCGS가 국내 기업의 성과를 인정한 건 이번이 처음이다. BRCGS는 유럽과 북미의 주요 유통사들이 물건을 납품받을 때 기준으로 삼는 권위 있는 글로벌 식품안전 표준이다.

국내 최초로 ‘글로벌 식품안전문화 진단 프로그램’을 도입해 조직의 체질을 근본적으로 바꾼 점이 높은 평가를 받았다. CJ제일제당은 지난해 8월 BRCGS의 식품안전 특화 조직문화 진단 플랫폼인 ‘푸드 세이프티 컬처 엑설런스(FSCE)’를 도입했다. 기존의 식품안전 교육과 점검, 관리 방식만으로는 현장을 실질적으로 개선하는 데 한계가 있다는 판단에서다.

국내 조직에 맞춰 FSCE를 고도화하는 작업도 병행했다. 한국의 조직문화와 업무 맥락을 반영해 설문 문항을 다듬어, 현장 직원들이 질문 의도를 이해하고 응답할 수 있도록 했다. 임직원 4700여명을 대상으로 실시한 설문 결과를 바탕으로 지난 15일 논산공장에서 열린 워크숍에서 구체적인 실행 방안을 논의하는 등 식품안전문화 개선 활동을 진행했다.

지난 27일 서울 중구 CJ제일제당센터에서는 관련 성과를 공유하는 자리도 마련됐다. 강민수 CJ제일제당 식품생산지원실장, 박천호 글로벌품질혁신담당, 레이 진 BRCGS 북아시아 총괄 대표, 이일형 로이드인증원 대표 등이 참석했다.

CJ제일제당은 식품안전에 직접 관여하는 조직별로 식품안전문화 전파자를 선발하고 있다. 관련 활동을 전체 유관 조직으로 확대해 모든 구성원이 식품안전 가치를 실천하도록 할 계획이다. CJ제일제당 관계자는 “식품안전문화를 정착시키기 위한 선제적 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로 글로벌 최고 수준의 식품안전 리더십을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.