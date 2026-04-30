29일 양사 CEO회동, 협력논의 자율주행 이어 로봇·드론 확장

LG이노텍은 29일 서울 강서구 마곡 본사에서 문혁수(오른쪽) LG이노텍 사장과 카사르 유니스 어플라이드 인튜이션 공동창립자 겸 CEO(최고경영자)가 만났다고 30일 밝혔다.

이번 회동은 지난 3월 말 발표한 자율주행 분야 전략적 협력 후속 논의 차원에서 마련됐다. 어플라이드 인튜이션은 자율주행 소프트웨어 및 시뮬레이션 툴 분야에 강점을 지닌 기업이다. 글로벌 상위 20대 완성차 업체 중 18곳을 고객사로 확보하고 있다.

모빌리티 설루션 사업을 육성 중인 LG이노텍은 자율주행 센싱 모듈 사업 강화를 위해 어플라이드 인튜이션과 협력을 결정했다. 어플라이드 인튜이션의 소프트웨어를 결합해 사업 고도화를 추진하고 있다.

이날 행사에는 양측 CEO는 물론 민죤 LG이노텍 최고기술책임자(CTO), 윌 린(Will Lin) 어플라이드 인튜이션 자동차 부문 총괄 등이 동석했다.

양사 경영진은 자율주행 기술 협력 현황을 비롯해 주요 고객사 공동 대응 및 프로모션 방안 등을 점검했다. 아울러 로봇·드론 등 피지컬 AI 분야 협력 방안을 논의했다.

특히 LG이노텍의 센싱 설루션 역량과 방산·건설·농업 등 산업 전반에 걸친 어플라이드 인튜이션의 피지컬 AI 소프트웨어 구축 경험을 바탕으로 다양한 영역에서 모빌리티·로봇 등 피지컬 AI 분야 협업을 확대해 나갈 방침이다.

문 사장은 “어플라이드 인튜이션은 글로벌 기업들이 신뢰하는 피지컬 AI 분야 선두주자”라며 “이번 협력을 통해 LG이노텍은 피지컬 AI 시대를 이끄는 센싱 분야 글로벌 톱티어로 도약하겠다”고 말했다. 이정완 기자