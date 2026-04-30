[헤럴드경제=양대근·정석준 기자] 야권은 30일 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보로 사실상 낙점된 하정우 전 청와대 AI미래기획수석의 이른바 ‘손털기 논란’과 관련 맹공을 퍼부었다.

정치권에 따르면 전날 첫 부산 일정으로 북구 구포시장을 방문한 하 전 수석이 상인과 악수를 한 뒤에 양손을 비비거나 손을 터는 듯한 모습이 카메라에 잡혔다.

북구갑 출마를 선언한 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표는 페이스북에 “민주당 현직 부대변인이 방송에서 ‘하정우 손 털기는 대세에 지장 없다’고 말하는 것을 보고 민주당에 묻는다”며 “북구 시민들을 무시해도 대세에 지장 없다는 것이 민주당의 생각인가”라고 지적했다.

국민의힘 북구갑 예비후보인 박민식 전 국가보훈부 장관도 페이스북을 통해 “평생 지역을 일궈온 주민들을 자신과는 결코 섞일 수 없는 ‘다른 부류’로 대하는 그 뿌리 깊은 선민의식과 오만함이 무의식중에 터져 나온 것”이라고 비판했다.

중앙당 차원에서의 공세도 이어졌다. 김재원 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “하 전 수석이 어제 시장의 젊은 상인 몇 분하고 악수하고는 갑자기 손에 무슨 오물이라도 묻은 듯이 손을 터는 장면이 있었다”며 “하 전 수석은 유권자를 벌레 취급하는 사람”이라고 날을 세웠다.

조용술 대변인도 논평을 내 “이재명 대통령과 정청래 대표 같은 권력자의 손을 잡은 뒤에도 그렇게 손을 닦았는지 묻지 않을 수 없다”며 “출세한 듯 귀족 흉내를 내는 정치로는 유권자의 선택을 받을 수 없다”고 일갈했다.

김재섭 의원은 채널A 유튜브에 출연해 “주민과 악수하고 손을 털다니 너무 충격적이었다. 끔찍한 장면”이라며 “이 대통령이 정치에 대한 기본이 갖춰지지 않은 사람을 그냥 내려보낸 건 너무 오만해 보인다”고 꼬집었다.

친한(친한동훈)계 박정훈 의원 역시 페이스북에 “유권자와 악수하고 손 터는 게 습관인가보다. 골라도 이런 사람을 골랐나”라고 지적했고, 김종혁 전 최고위원도 “스스로를 시장 상인들과는 손잡으면 안 되는 엘리트고 특별히 깨끗한 존재라는 인식을 갖고 있다면 청와대에서 고상한 논의만 하고 있는게 낫겠다”고 공세를 펼쳤다.