새로운 액티브 서스펜션 탑재 운전자 조작에 즉각 반응 배기 사운드 강화 중고속 엔진 회전 영역서 역동성↑

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리가 브랜드 최초 4도어 4인승 모델 푸로산게의 스포티한 특성을 극대화하기 위해 개발된 새로운 전용 사양, 핸들링 스페치알레를 공개했다고 30일 밝혔다.

핸들링 스페치알레 사양은 페라리 푸로산게가 지닌 일상에서의 다목적성을 그대로 유지하면서 차량의 기계적, 전자적 반응을 더욱 정교하게 다듬어 한층 더 강력한 스포츠 주행 경험을 선사하도록 설계됐다.

페라리 푸로산게의 핵심 가치인 완벽한 4인승 공간과 스포티한 드라이빙 포지션 그리고 실내의 실용성과 편의성은 그대로 유지된다.

이번 사양은 액티브 서스펜션 캘리브레이션을 포함한 주요 동역학 요소를 대폭 수정해 차체 움직임을 10% 줄이고 한층 탄탄한 주행감을 제공하도록 설계됐다. 그 결과 페라리 푸로산게 핸들링 스페치알레 사양은 운전자의 조작에 더욱 직관적으로 반응하며, 연속된 코너나 급격한 방향 전환 시에도 압도적인 제어력을 선사한다.

변속 로직 또한 개선되어, 마네티노 레이스 및 ESC-Off 모드에서 응답 속도가 비약적으로 빨라지고 변속이 한결 절도 있게 이뤄진다. 이러한 변화는 특히 가속 상황에서 두드러지며, 시스템은 눈에 띄게 날카롭고 강력한 가속감을 전달하는 데 집중한다.

수동 모드의 경우 5500rpm 이상의 중고속 엔진 회전 영역에서 변속 반응이 배가돼 운전자의 몰입감을 극대화한다. 실내 사운드 역시 전용 설정을 통해 최적화됐다. 특히 시동 시와 가속 상황에서 배기음이 강렬하게 강조되어 자연흡기 V12 엔진 고유의 특성을 선명하게 드러낸다.

디자인을 살펴보면, 외관에는 새로운 디자인과 다이아몬드 커팅 마감이 적용된 휠을 비롯해 탄소섬유 사이드 쉴드, 무광 블랙 배기구 팁이 장착됐다. 후면에는 블랙 카발리노 엠블럼과 은은한 광택의 새틴 마감 페라리 레터링을 넣어 특별함을 더했으며, 실내에는 핸들링 스페치알레 사양임을 증명하는 전용 플레이트를 배치했다.

페라리 관계자는 “핸들링 스페치알레는 4인승 모델의 다목적성과 페라리 프런트 미드십 모델 특유의 역동적인 주행 성능을 결합한 푸로산게 고유의 정체성을 유지하는 동시에, 페라리만의 압도적인 퍼포먼스를 더욱 선명하게 드러낸다”고 말했다.

한편, 핸들링 스페치알레 사양의 푸로산게에는 7년 메인터넌스 프로그램이 적용, 차량 인도 후 7년간 모든 정기 점검 및 유지 보수 서비스를 무상으로 제공한다.

정기 점검(2만㎞마다 또는 주행거리 제한 없이 연 1회), 순정 부품의 사용, 마라넬로 페라리 트레이닝 센터에서 직접 교육받은 전문 인력이 첨단 장비를 활용해 진행하는 세밀한 점검은 제뉴인 메인터넌스 프로그램의 핵심적인 장점이다. 해당 서비스는 전 세계 모든 시장의 페라리 공식 딜러 네트워크를 통해 이용할 수 있다.