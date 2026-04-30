[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존문화재단(이사장 김영찬)이 28~29일 양일간 진행한 ‘2026 장애인 골프 대축제’를 성황리에 마무리했다고 30일 밝혔다.

골프존문화재단은 장애인들의 사회참여와 체력증진을 도모하고 장애인 골프의 저변 확대를 위해 2012년부터 장애인 스크린골프대회, 2017년부터 장애인 필드골프대회를 지속적으로 개최해 왔다. 특히 이번 대회는 전년 대비 참가 규모를 확대해 장애인 골퍼의 참여 기회를 넓혔다는 점에서 의미를 더했다.

대회는 참가 선수들의 다양성과 형평성을 고려해 ▷지체 및 뇌병변 장애부 ▷시각장애부 ▷지적장애부 3개 부문에서 스포츠 등급에 따라 5개 세부 경기 그룹으로 구분해 진행됐다. 열띤 경기 끝에 지체 및 뇌병변 장애부 등급별 이선욱, 이정표, 강대원, 시각장애부 박영해, 지적장애부 허도경 선수가 우승을 거머쥐었다.

지체 및 뇌병변 장애부 GS2 그룹 우승자 이정표 선수는 “대회에 참가한 것만으로도 큰 의미가 있었고, 우승이라는 결과까지 얻게 되어 기쁘다. 대회를 개최해 주신 재단에도 감사드리며, 앞으로도 꾸준히 노력해 더 나은 모습과 기록을 보여드리고 싶다”고 말했다.