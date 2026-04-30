강원도 전역 220여 개 라이딩 스팟서 운영 카드 기반 미션 수행과 랜덤 리워드 4월 30일 오후 2시부터 참가 신청 접수 내년 2월 28일까지 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 모토라드가 강원도 전역을 무대로 카드 수집을 통한 미션형 투어 프로그램 ‘에픽 라이더스 클럽’을 새롭게 선보인다고 30일 밝혔다. 참가 접수는 이날 오후 2시부터다.

에픽 라이더스 클럽은 카드에 담긴 라이딩 스팟을 탐험하며 미션을 수행하는 참여형 프로그램이다. 참가자는 카드에 제시된 목적지를 바탕으로 직접 코스를 구성하고, 라이딩 과정에서 다양한 장소를 방문하며 리워드를 획득하는 재미를 경험할 수 있다.

참가자는 신청 후 수령하는 라이딩 키트에 포함된 40장의 랜덤 카드를 통해 강원도 내 다양한 라이딩 스팟을 확인할 수 있다. 원하는 목적지를 선택해 라이딩을 즐기고, 현장에서 QR 코드를 스캔하면 GPS 기반으로 방문 인증이 완료되며 카드 등급과 리워드가 공개된다.

카드는 ▷UR ▷SSR ▷SR ▷S ▷C 총 5개 등급으로 구성되며, 등급에 따라 다양한 리워드가 제공된다. 특히 BMW 모토라드 스페셜 카드를 획득할 경우 별도의 특별 선물이 제공된다. 리워드는 카페 및 편의점 쿠폰부터 엔진오일 교환 바우처, BMW 라이프스타일 제품, 세나 블루투스 인터콤, 인스타360 카메라 등 다양한 경품으로 구성된다.

아울러 참가자 간 카드 교환이 가능해 라이더들이 서로 소통하며 컬렉션을 완성하는 재미를 더했으며, 프로그램 종료 후에는 카드 인증 결과를 바탕으로 가장 높은 레벨을 달성한 상위 3명에게 추가적인 특별 선물을 제공할 예정이다.

라이딩 투어의 무대가 되는 강원도 전역에는 220곳 이상의 인증 거점이 마련되며, 하루에 여러 장소를 방문해 자유롭게 인증을 진행할 수 있다. 다양한 스팟을 탐험하며 자신만의 라이딩 기록과 지도를 완성하는 경험을 제공한다.

에픽 라이더스 클럽은 BMW 모토라드 홈페이지를 통해 참가 신청할 수 있으며, BMW 모토라드 모터사이클 소유 고객을 대상으로 운영된다. 참가 신청 시 이륜차 사용신고필증 인증이 필요하며, 참가비는 4만원이다. 프로그램은 내년 2월 28일까지 운영된다.