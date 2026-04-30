[헤럴드경제=양대근 기자] 천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행은 쌍방울 대북 송금 사건과 대장동 사건 등과 관련 “민주당은 조작 기소 특검(특별검사) 법안을 신속하게 발의하겠다”고 밝혔다.

30일 천 직무대행은 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국정조사에서 밝혀진 정치검찰의 범죄는 특검 수사를 통해 끝까지 파헤쳐야 한다”며 이같이 강조했다. 여당 주도로 진행되고 있는 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특위’ 활동은 이날 오후 종료될 예정이다.

천 직무대행은 “윤석열이 권력 기관을 총동원해 벌인 조작 기소 사건의 구조는 하나같이 똑같다”며 “윤석열이 표적을 정하면 정치검찰과 감사원이 동시에 움직였다”고 강조했다. 아울러 “강압수사와 진술 조작, 상상 초월 과잉 감사로 조작 기소를 했다”며 “녹취록 조작이나 허위공문서 작성은 물론 인권유린도 서슴지 않았다”고 덧붙였다.

그는“반드시 일벌백계해야 할 정치검찰의 국가폭력 범죄로 볼 수밖에 없다”며 “윤석열 정치검찰은 공권력을 사유화해 법치와 인권을 유린한 죗값을 반드시 치르게 될 것”이라고 밝혔다.