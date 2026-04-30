[헤럴드경제=조용직 기자] 골프웨어 브랜드 어메이징크리(AMAZINGCRE)가 필드 위 스트레스 감소를 내세운 ‘제로 프레셔 캡(Zero Pressure Cap)’을 출시한다고 30일 밝혔다.

이번 신제품은 장시간 착용 시 발생하는 답답함과 두통 등 골퍼들의 고질적인 불편함을 해소하는 데 초점을 맞췄다. 모자 연결 부위의 봉제선을 없앤 혁신 기술을 통해 제품 무게를 줄였다.

또한 흡수, 건조, 얼룩 방지 기능을 하나로 결합한 특수 밴드를 적용했다. 이마의 땀을 바로 차단하면서 모자 겉면에 땀 자국이 남는 것을 방지해 라운딩 내내 쾌적하고 깔끔한 스타일을 유지해 준다.

개인의 두상 형태에 맞춰 유연하게 늘어나는 기술도 적용했다. 이를 통해 장시간 착용 시에도 머리가 조이지 않는 편안함으로 ‘제로 프레셔’라는 이름에 걸맞은 착용감을 지향한다.

어메이징크리는 이번 출시를 기념해오는 5월 31일까지 한 달간 어메이징크리 공식 온라인몰에서 헤드웨어 상품을 구매 확정한 고객을 대상으로 추첨을 통해 김효주 프로의 친필 사인 모자 또는 어메이징크리 프리미엄 네임택을 증정한다.

어메이징크리 관계자는 “이번 제로 프레셔 캡은 단순한 액세서리를 넘어 기술력이 골퍼의 퍼포먼스와 심리적 안정에 어떤 영향을 줄 수 있는지를 증명하는 제품”이라며, “앞으로도 독보적인 기술력을 바탕으로 프리미엄 골프웨어 시장의 트렌드를 선도해 나갈 것”이라고 전했다.