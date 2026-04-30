서울경찰청 주관 공공 캠페인 참여 청소년 보호와 건전한 금융문화 조성 공감

[헤럴드경제=문이림 기자] 카카오페이증권이 청소년 불법도박 근절 캠페인 챌린지에 참여해 청소년 보호와 건전한 금융문화 확산에 힘을 보탰다.

카카오페이증권은 신호철 대표가 서울경찰청이주관하는 ‘청소년 불법도박 근절’ 릴레이 캠페인에 동참했다고 30일 밝혔다.

이 캠페인은 청소년 사이에서 확산하는 불법 사이버도박의 위험성을 알리고 사회 전반의 경각심을 높여 피해를 예방하자는 취지의 공익 활동이다. 최근 금융권에서도 청소년 보호와 사회적 책무에 뜻을 함께하며 참여가 이어지고 있다.

신 대표는 남기천 우리투자증권 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 카카오페이증권은 “디지털 환경에 익숙한 청소년일수록 온라인 기반 불법도박에 노출될 가능성이 큰 만큼 사회적 관심과 예방 노력이 더욱 중요하다는 점에 공감해 캠페인에 동참했다”고 밝혔다.

신 대표는 “청소년을 노리는 불법 사이버도박은 미래 세대의 일상과 성장을 위협하는 중대한 사회문제”라며 “카카오페이증권 역시 건전한 금융문화 확산과 청소년 보호를 위한 사회적 활동에 지속적으로 동참하겠다”고 말했다.

카카오페이증권은 다음 참여자로 넥스트증권의 김승연 대표를 추천했다.

카카오페이증권은 2020년 2월 새로운 사명으로 출범한 카카오페이의 증권업 자회사다. 회사는 카카오페이 플랫폼과의 연계를 통해 금융 경험이 적거나 자산 규모가 크지 않은 이용자도 소액으로 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 환경을 구축하고 있다. 특정 자산가나 전문가 중심이었던 자산관리 서비스를 일반 대중으로 확대해 ‘투자·자산관리의 대중화’를 추진하고 있다.