29일 하나은행 본점서 체결 자금 조달 애로 협력사 실질적 지원 제공 지원 규모 기존 대비 대폭 확대

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 29일 서울 중구 하나은행 본점에서 하나은행, 신용보증기금과 건설기계 산업 동반성장 지원을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 30일 밝혔다.

이날 행사에는 문재영 HD건설기계 시장을 비롯해 이호성 하나은행 행장, 채병호 신용보증기금 상임이사, 김도완 HD건설기계 협력사협의회 회장 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 최근 경기 불확실성으로 자금 조달에 어려움을 겪는 협력사에 실질적인 지원을 제공하기 위해 마련됐다. 기존 동반성장펀드가 조기에 소진될 만큼 수요가 높았던 점을 고려해 지원 규모를 대폭 확대했다.

협약에 따라 HD건설기계와 하나은행은 최대 50억원의 기금을 공동 조성한다. 신용보증기금은 이를 재원으로 협력사가 금융기관에서 대출을 받을 때 최대 850억원 규모의 보증을 제공한다.

보증 지원 프로그램은 2가지로 운영된다. 신모델 개발·양산 등 미래 혁신 프로젝트에 참여하는 협력사를 위한 공동 프로젝트 보증(400억원)과 전체 협력사를 대상으로 하는 동반성장 금융 지원 협약 보증(450억원)이다. 보증료 할인과 우대 금리 혜택이 적용된다.

문재영 사장은 “불확실한 대외 환경 속에서도 협력사가 흔들림 없이 미래를 준비할 수 있도록 돕는 것이 진정한 동반성장의 가치”라며 “이번 금융 지원이 협력사와의 상생을 통해 건설기계 산업 전반의 경쟁력을 강화하는 데 기여하길 기대한다”고 말했다.