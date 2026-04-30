웹·모바일 홈페이지 등 높은 평가 인천공항·LA공항 등 라운지 오픈 성과 인정

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공은 영국 ‘스카이트랙스’의 ‘월드 에어라인 스타 레이팅’에서 6년 연속 최고 등급인 ‘5성 항공사’로 선정됐다고 30일 밝혔다.

스카이트랙스는 1989년에 설립된 영국 런던 소재 항공운송 전문 컨설팅 및 평가 기관이다. 1999년부터 매년 전 세계 항공사의 서비스 요소를 종합적으로 평가해 최저 1성부터 세계 최고의 항공 서비스 품질을 뜻하는 5성까지 등급을 부여한다. 스카이트랙스의 ‘월드 에어라인 스타 레이팅’은 항공업계에서 권위를 인정받는 평가로, 5성을 받은 전 세계 항공사는 대한항공을 포함해 총 10곳이다.

이번 평가는 대한항공의 고객 접점 전반에 걸친 서비스 품질을 종합적으로 점검했다. 평가 항목은 탑승 수속 및 환승, 라운지 등 공항 서비스, 기내식, 기내용품, 기내 서비스, 기내 엔터테인먼트(IFE), 항공기 좌석 등 550여 가지에 달한다.

대한항공은 ▷웹·모바일 홈페이지 ▷여객운송·라운지·기내 서비스 ▷IFE 시스템·기재 순으로 높은 평가를 받았다.

특히 라운지 부문이 전년 대비 평가 점수가 크게 올랐다. 대한항공은 이달 일등석·프레스티지 서편 라운지 오픈을 끝으로 지난 3년 5개월여간 대대적으로 진행한 인천국제공항 내 차세대 라운지 7곳의 구축을 마쳤다. 지난 3월엔 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에 새롭게 단장한 플래그십 라운지를 오픈했다.

대한항공은 향후 미국 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항 등 해외 주요 허브 공항에 위치한 라운지 확장과 리뉴얼을 잇달아 진행해 연내 공개할 계획이다.

에드워드 플레이스티드 스카이트랙스 최고경영자(CEO)는 “대한항공이 6년 연속 최고 등급인 5성 항공사 인증을 유지한 것은 우수한 승객 경험 제공을 위해 지속적으로 노력해온 결과”라며 “객실 편안함과 기내식, 기내 및 공항 전반의 서비스 수행 능력 등 주요 부문에서 일관되게 높은 수준을 유지한 점이 높은 평가를 받았다”고 말했다.

대한항공 관계자는 “대한항공은 고객 감동과 가치 창출을 기반으로 서비스 품질을 높이기 위한 노력을 지속해 왔다”며 “앞으로도 지속적인 투자와 개선을 통해 고객의 기대를 뛰어넘는 향상된 여행 경험을 선사할 것”이라고 말했다.