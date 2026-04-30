콘텐츠 한 편 보면 경품 당첨 자동 응모 볼수록 할인 커지는 ‘무비 혜택 도미노’도

[헤럴드경제=차민주 기자] SK브로드밴드는 가정의 달을 맞아 온 가족을 위한 프로모션을 공개한다고 30일 밝혔다.

우선 B tv+ 가입자는 지난 29일부터 내달 10일까지 B tv+ 콘텐츠를 즐기는 것만으로 경품 추첨의 기회를 얻을 수 있다. 한 편만 시청해도 ‘우리 가족 위시템’ 추첨에 자동 응모된다. 당첨자에게는 레고 포켓몬 시리즈(이상해꽃·리자몽·거북왕, 1명)와 닌텐도 스위치 2(1명)를 증정된다.

콘텐츠별 특별상도 마련됐다. B tv+에서 ‘명탐정 코난: 세기말의 마술사’를 시청한 가입자는 ‘어른이 특별상’으로 배달의민족·네이버페이 상품권 5만원권(각 20명)을, ‘핑크퐁’과 ‘베베핀’을 시청하면 ‘어린이 특별상’으로 핑크퐁 아기상어 피크닉 세트(20명)를 받을 수 있다.

아울러 B tv에서는 내달 10일까지 ‘왕과 사는 남자’, ‘프로젝트 헤일메리’ 등 최신 화제작을 포함한 이벤트 대상 영화를 볼수록 다음 편 할인 폭이 넓어지는 ‘무비 혜택 도미노’ 이벤트를 진행한다. 할인 혜택이 시청 횟수마다 증가해, 두 번째 작품 20% 할인을 시작으로 다섯 번째 작품에는 최대 50%까지 할인이 적용된다.

B tv 케이블에서는 5월 한 달간 ‘아바타’, ‘미션 임파서블’, ‘어벤저스’, ‘쥬라기 월드’, ‘토이 스토리’, ‘반지의 제왕’ 시리즈 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 대표 프랜차이즈 타이틀을 대상으로 이벤트를 선보인다. 대상 타이틀 1편이라도 구매하면 주문형비디오(VOD) 3000원 쿠폰을 전원 증정한다. 2편 이상 구매 시에는 추첨을 통해 쿠팡 캐시 교환권 3만원권(50명)도 제공한다.

박참솔 SK브로드밴드 플랫폼 담당은 “가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 콘텐츠를 즐기면 혜택도 자연스럽게 챙길 수 있도록 기획했다”며 “B tv와 함께하는 5월이 가족 모두에게 특별한 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.