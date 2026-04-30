성북구, ‘2025년 민원서비스 종합평가’ 행안부 장관 표창 수상 전국 308개 기관 중 ‘가’ 등급…3년 연속 최우수 유지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 주관한 ‘2025년 민원서비스 종합평가’에서 행정안전부 장관 표창을 수상하며 민원행정 우수 지자체로서의 위상을 다시 한 번 확인했다.

구는 29일 정부세종청사에서 열린 ‘2025년도 민원서비스 종합평가 시상식’에 참석해 자치구를 대표해 행정안전부 장관 표창을 받았다.

성북구는 이번 평가에서 전국 308개 기관 중 최상위 기관에 부여되는 ‘가’ 등급을 획득했다. 이로써 2022년과 2023년에 이어 3회째 최우수 등급을 달성, 특별교부세 6000만 원을 확보했다.

이 같은 성과는 1인 가구 비중이 높고 재개발·재건축 사업이 활발한 지역 특성을 반영해 청년·고령층·외국인 등을 대상으로 맞춤형 민원 서비스를 추진해 온 결과다.

특히 ‘현장구청장실’과 ‘주민총회’를 운영해 주민 의견을 반영, ‘갈등조정위원회’를 통해 정비사업 관련 갈등을 조정해 왔다.

이와 함께 스마트 민원안내 시스템 도입, 전수녹음 시스템 구축, 무인민원발급기 수수료 면제 시행 등 구민이 체감할 수 있는 민원서비스 개선을 이어왔다.

최경주 성북구청장 권한대행(부구청장)은 “이번 행정안전부 장관 표창 수상은 성북구 전 직원과 주민이 함께 만든 결과”라며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 민원서비스 제공을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.