[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 부산~보성~광주를 연결하는 경전선 노선을 활용한 1박2일 기차 상품이 출시됐다. 남도의 초록빛 자연과 광주의 문화예술 콘텐츠를 담은 여행상품으로 지역경제와 지역관광 활성화에 대한 기대가 높다.

광주광역시(시장 강기정)는 문화체육관광부, 코레일, 부산시, 울산시, 전남도, 경남도와 함께 목포에서 보성까지 새로 연결된 기찻길 ‘목포~보성선’을 활용한 ‘남도 기차둘레길’ 여행상품을 출시했다.

여행 상품은 ▷보성·광주편 ▷부산·울산편 ▷진주·하동편 ▷해남·장흥편 등 4개로, 매주 토요일 출발해 다음날 출발 장소로 돌아오는 프로그램이다. 진주·하동편은 5월16일부터, 보성·광주편, 부산·울산편, 해남·장흥편은 5월23일부터 10월까지 운영한다.

이들 상품은 부산 수육백반, 울산 복순도가 막걸리, 진주 냉면, 하동 재첩정식 등 현지식 식사와 숙박, 현지 차량 이동까지 포함한다.

특히 부산·울산편과 진주·하동편은 광주송정역에서 출발해 목포역을 거쳐 여행하는 광주·전남 여행객들을 위한 상품이다. 이 상품은 매주 토요일 광주송정역에서 오전 7시9분(목포역 8시2분) 출발해 다음날인 일요일 오후 8시27분 광주송정역(목포역 오후 7시45분)에 도착한다.

부산역에서 출발하는 보성·광주편 여행상품은 ▷전일빌딩 245 ▷옛 전남도청 ▷국립아시아문화전당 ▷1913 송정역시장 등 광주지역 명소들을 포함해 구성됐다. 해남·장흥편은 ▷땅끝 전망대 ▷해남 비원 ▷정남진 편백우드랜드 ▷정남진 토요시장 ▷장흥 교도소 영화 세트장 등을 둘러본다.

광주시는 문화체육관광부, 코레일, 남부권 4개 시도(부산시, 울산시, 전남도, 경남도)와 협력해 여행객들의 편의를 높이기 위해 버스 이용료와 숙박료 등을 지원한다.

이들 여행상품은 시장 원가보다 28%∼35% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

이승규 신활력추진본부장은 “이번 남도 기차둘레길 사업은 시민들의 여행 부담은 낮추고 광주가 가진 문화와 예술의 매력을 전국에 알릴 좋은 기회”라며 “앞으로도 철도망을 활용한 다양한 관광 콘텐츠를 확충해 지역경제에 활력을 불어넣고 광주를 남부권 관광의 핵심 거점으로 육성하겠다”고 말했다.