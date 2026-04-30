5월 1일부터 5일까지‘동작스타’코스튬 이벤트 … 공룡 ․ 아이언맨 변신 후 미끄럼틀 탑승 동작스타파크 ·레이저사격 ·실내발축구 등 이색 체험 부스 운영 … 가족 뮤지컬 등 공연 ‘풍성’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 어린이날을 맞이하여 구청의 명물인 ‘동작스타’를 활용한 코스튬 이벤트와 풍성한 체험부스(5/1~5/5) 및 문화공연(5/5)을 운영한다.

15m 높이에 달하는 ‘동작스타’는 구청을 방문하는 구민들에게 큰 사랑을 받는 대형 미끄럼틀로, 이번 어린이날 주간에는 아이들의 상상력을 자극하는 특별한 공간으로 변신한다.

구는 5월 1일부터 5월 5일까지 동작스타를 탑승하는 어린이들이, 좋아하는 캐릭터로 변신할 수 있도록 ‘코스튬 탑승’ 행사를 진행한다.

이를 위해 공룡 망토 40벌, 엘사공주 ․ 아이언맨 등 인기 캐릭터 코스프레 의상 20벌 등 총 60 여벌의 의상을 현장에 비치하여,

어린이들이 마치 만화 속 주인공이 된 기분으로 스릴 넘치는 미끄럼틀을 즐길 수 있도록 준비했다.

같은 기간, 구청 내 동작스타파크(지하1층)도 거대한 놀이터로 탈바꿈할 예정이다.

기존에 운영 중인 정글짐, 모래놀이 AI로봇바둑 외에도 ▷풍선포토존(5/1~5/5) ▷레이저사격(5/1~5/5) ▷실내발축구(5/1~5/5) ▷페이스페인팅(5/3, 5/5) ▷교구만들기(5/3, 5/5) 등 어린이날 기념 체험 부스가 추가로 설치되어 재미를 더 한다.

특히 어린이날 당일인 5월 5일에는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 문화 공연도 펼쳐진다.

먼저 오전 11시 동작스타파크(지하 1층)에서 열리는 화려한 ‘마술쇼’를 시작으로, 오후 2시에는 대강당(4층)에서 가족 뮤지컬 ‘너는 특별하단다’를 상연해 어린이들에게 따뜻한 감동을 전할 예정이다.

오후 5시부터는 다시 동작스타파크(지하 1층)에서 ▷풍선쇼 ▷레크레이션 ▷랜덤플레이댄스가 이어지며 어린이날의 대미를 장식할 계획이다.

박일하 동작구청장은 “어린이날, 가까운 구청에서 아이들이 마음껏 웃고 즐길 수 있도록 다양한 이벤트를 준비했다” 며 “동작스타를 타고 내려오는 짜릿함과 다채로운 체험과 문화 공연을 통해 우리 아이들이 꿈과 희망을 키우는 특별한 하루를 보내길 바란다”고 말했다.