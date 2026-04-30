연면적 9234㎡ 규모의 기존 틀 깬 참신한 디자인…공공공간의 새로운 해석 주민센터·노인복지관·수영장·어린이집까지, 세대 아우르는 복합 공간 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구는 지난해 12월부터 추진해 온 ‘암사1동 공공·문화 통합센터(이하 ’통합센터‘)’ 건립을 위한 설계 공모의 최종 당선작을 확정, 지역의 새 지도를 그릴 본격적인 여정에 첫발을 내디뎠다.

이번 사업은 강동구의 최상위 도시발전계획 ‘2040 강동 그랜드 디자인’의 핵심 목표 중 하나인 ‘다이내믹한 일상 도시’의 실현을 위해 ‘권역별 생활 SOC 확충’ 전략의 일환으로 추진되는 역점 과제다.

구는 이번 공모에서 노후 공공시설을 통합 재정비하여 세대가 함께 어울리는 창의 복합 공간을 조성한다는 구상을 제시했다.

아울러, 당선작을 선정하는 심사의 투명성과 전문성을 높이기 위해 한국부동산원 디지털 심사장을 활용하는 한편, 심사 전 과정을 유튜브로 생중계해 공정성을 한층 강화했다.

영예의 당선작은 정림건축종합건축사사무소가 제안한 연면적 약 9234㎡, 지하 3층, 지상 4층 규모의 설계안이다. 기존 공공건축물의 정형화된 틀에서 벗어나 지역의 대표 건물로 자리매김할 만한 매력적인 외관 계획이 돋보였다는 점에서 높은 평가를 받았다. 내부 또한 외관의 형태를 평면에 그대로 투영해, 4개의 덩어리 사이를 십자형 중심 공간으로 채운 참신한 구성을 선보였다.

특히, 통합센터에는 행정·자치시설(주민센터, 자치회관), 복지·교육시설(노인복지관, 어린이집, 청소년 상담 시설), 문화·체육시설(수영장, 작은도서관)이 한자리에 집약된다. 그동안 시설의 노후화와 분산 배치로 인해 주민들이 겪어 온 불편이 말끔히 해소되고, 양질의 공공·문화 서비스를 한 공간에서 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

구는 이번 당선작 선정을 시작으로 2027년 8월까지 실시설계를 마무리하고 공사에 착수, 2030년 7월 준공을 목표로 사업을 차질 없이 추진할 방침이다.

특히 설계 단계부터 품질점검단과 시설 운영 부서 간의 상시 협력 체계를 가동, 디자인의 창의성은 물론 이용자의 편의와 건축물의 완성도까지 두루 갖춘 공간으로 빚어낼 계획이다.

강동구 관계자는 “이번 당선작 선정으로 암사1동 주민들의 오랜 염원이었던 공공·문화 통합센터 건립이 비로소 가시권에 들어왔다”며 “단순한 공공청사를 넘어 지역의 자부심이 될 매력적인 건축물이자, 주민의 일상이 살아 숨 쉬는 활기찬 커뮤니티 거점으로 조성하겠다”고 말했다.

이번 공모에 대한 자세한 사항은 서울시 공공건축물 설계 공모 누리집(홈페이지)인 ‘프로젝트 서울’에서 확인할 수 있다.