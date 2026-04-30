제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 29일(현지시간) 의장으로서 마지막으로 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견을 갖는다고 말했다. 사진은 지난해 9월 FOMC) 끝나고 기자회견에 나선 파월 의장.[AFP]
제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 29일(현지시간) 의장으로서 마지막으로 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견을 갖는다고 말했다. 사진은 지난해 9월 FOMC) 끝나고 기자회견에 나선 파월 의장.[AFP]

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 29일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 진행된 기자회견에서 “오늘 회견이 의장으로서 마지막 회견”이라 말했다.


kate01@heraldcorp.com