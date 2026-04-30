“240만원 아이패드가 83만원?” 쿠팡 ‘헐값 대란’ 터졌다

[헤럴드경제=김보영 기자] 쿠팡에서 240만원 상당의 애플 ‘아이패드’ 신형 모델이 80만원대에 노출되는 일이 벌어졌다. 단시간에 200여 대가 팔려나가면서, 실제로 제품을 수령했다는 후기도 이어지고 있다. 28일 업계에 따르면 전날 오후 1시쯤 쿠팡에서 ‘아이패드 프로 13인치 M5 256GB 와이파이+셀룰러 모델’이 83만원에 등록됐다. 이 제품은 지난해 10월 출시된 최신 모델로, 공식 가격은 239만9000원이다. 역대 아이패드 중 최고 수준의 성능을 자랑하는 플래그십 모델이 정가의 3분의 1 수준에 풀린 것이다. 해당 소식은 핫딜 카페 등에 빠르게 공유되면서 약 10분 만에 200여 대가 팔려나간 것으로 전해졌다. 이후 가격이 수정되면서 상품은 ‘품절’로 전환됐다. 현재는 제품 가격이 223만원으로 조정된 상태다. 업계에선 이번 가격 변동이 쿠팡의 최저가 매칭 시스템으로 인한 것으로 보고 있다. 쿠팡은 경쟁 온라인몰이 가격을 낮추면 자동으로 가격을 낮추는 ‘저가 매칭 정책’