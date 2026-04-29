로이터 여론조사…트럼프 ‘생활비 대응’ 긍정평가 22%에 그쳐

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 지지율이 두 번째 집권 이후 최저 수준으로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔다. 이란전과 유가 상승에 따른 물가 부담이 주요 원인으로 지목된다.

로이터통신과 여론조사기관 입소스가 지난 24일부터 27일까지 나흘간 미국 성인 1014명을 대상으로 실시해 28일(현지시간) 발표한 조사(오차범위 ±3.0%p)에 따르면, 응답자의 34%가 트럼프 대통령의 국정 운영을 지지한다고 답했다.

이는 지난 15일부터 20일까지 실시된 직전 조사(36%)보다 2%p 하락한 수치다.

트럼프 대통령의 지지율은 지난해 1월 취임 당시 47%를 기록한 이후 전반적인 하락세를 보여왔다. 특히 지난 2월 28일 이란전 개시 이후 유가 상승 등의 영향이 더해지며 하락 폭이 확대됐다고 로이터는 전했다.

생활비 문제 대응에 대한 평가도 악화됐다. 응답자의 22%만이 트럼프 대통령의 물가 대응을 긍정적으로 평가했으며, 이는 직전 조사(25%)보다 3%p 낮은 수준이다.

이번 조사는 총격 사건이 발생한 지난 25일 트럼프 대통령의 백악관 출입기자단 만찬 행사 전후 이뤄졌다. 대다수 응답은 총격 사건이 발생하기 이전에 수집됐다고 로이터는 밝혔다.

로이터는 “미국인들은 생활비 문제와 이란과의 ‘인기 없는 전쟁’에 대한 트럼프 대통령의 대처에 점점 더 불만이 커지고 있다”고 보도했다.