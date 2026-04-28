상도동 양녕청년주택 시범사업 나서

서울 동작구는 재개발·재건축 단지 냉난방 제로화를 위해 상도동 양녕청년주택을 대상으로 친환경 냉난방 시범사업에 나선다고 28일 밝혔다.

구는 17일 동작구청에서 동작주식회사·유브이씨·두산모빌리티이노베이션·경동나비엔·에너지서베이와 ‘양녕청년주택 연료전지 기반 친환경 냉난방 시범 사업’을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 시범 사업은 민·관 협력 방식으로 추진된다.

이번 시범 사업은 다음달 중 양녕청년주택 일부 세대를 대상으로 추진된다. ▷1㎾급 연료전지 설치 ▷열을 활용한 하이브리드 냉난방 시스템 구축 ▷에너지 생산 및 소비 데이터의 체계적 수집·분석 등을 주요 내용으로 한다.

연료전지는 도시가스를 이용해 전기와 열을 함께 만드는 고효율의 에너지 기술이다.

또 발전 과정에서 나오는 열을 버리지 않고 난방과 온수는 물론, 콘덴싱 에어컨을 활용한 냉방에도 사용할 수 있다. 이를 통해 기존 전력 의존도를 줄이고, 친환경적인 냉난방 환경을 만들어 주거 공간의 에너지 효율을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

구는 확보된 데이터를 바탕으로 관내 재개발·재건축 및 신규 주거단지에 적용가능한 에너지 모델을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

재개발·재건축 단지 초기 설계에서부터 분산 에너지 시스템을 반영할 경우, 사후 설비 구축 대비 획기적 비용 절감은 물론, 냉난방비를 제로화 수준까지 낮추는 혁신적 주거모델을 실현할 수 있을 것으로 기대된다.

박일하(왼쪽 세 번째) 동작구청장은 “이번 사업은 대한민국이 에너지 기술 패권을 선점하기 위한 노력으로, 세계 최고 도시 동작을 위한 구민이 실제로 체감할 수 있는 에너지복지 실현의 중요한 출발점이 될 것”이라며“앞으로도 재개발·재건축 단지 등 신규 주거단지에 적용 가능한 모델을 지속적으로 확대하여, 입주민의 주거비 부담을 낮추는 선도적 도시개발 모델을 만들어가겠다”고 말했다. 박병국 기자