“트럼프, 특유의 결단력 발휘해주길…한반도 문제, 美 핵심 국익”

[헤럴드경제=양대근 기자] 문재인 전 대통령은 김정은 북한 국무위원장을 향해 “4·27 판문점 회담의 초심으로 돌아가 전향적으로 대화의 문을 열고 이재명 정부와 함께 ‘평화와 번영의 한반도’의 꿈을 다시 그려나가며 국제사회의 당당한 일원으로 나아갈 것을 당부한다”고 밝혔다.

27일 문 전 대통령은 이날 국회에서 열린 ‘판문점선언 8주년 기념식’에서 기념사를 통해 “남북 대화야말로 교착 상태를 타개할 수 있는 가장 빠르고 안전한 돌파구가 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

문 전 대통령은 “(북한이) 군사력을 증강하며 고립과 단절의 벽을 높이는 것으로는 진정한 안보를 보장받을 수 없다”며 “오히려 외부와 소통하고 교류를 확대하는 것이야말로 안전을 지키는 가장 실효적인 방법”이라고 강조했다.

이어 “김 위원장이 대화의 의지를 보인 도널드 트럼프 미국 대통령과 과감하게 마주 앉기를 바란다”며 “8년 전처럼 남북 관계의 개선을 북미 대화로 나아가는 가교로 삼기를 바란다”고 했다.

문 전 대통령은 트럼프 대통령에 대해서는 “한반도 문제는 결코 우선순위에서 밀려서는 안 될 미국의 핵심 국익이자 세계 평화의 분수령”이라며 “북한을 다시 대화의 장으로 끌어내는 특유의 결단력과 지혜를 발휘해주기를 바란다”고 당부했다.

그러면서 “북핵 문제 해결과 한반도 평화를 위해서는 외교적 해법 외에 다른 길은 없다”며 “트럼프 1기에서 미처 맺지 못한 평화의 결실을 2기에서 완성해 역사에 남을 평화의 리더십을 보여주기를 기대한다”고 밝혔다.

문 전 대통령은 현재의 남북 관계에 대해선 “윤석열 정부의 퇴행적 대북정책을 거치며 한반도 평화 프로세스는 중단됐고, 남북 사이의 골이 더욱 깊어졌다”고 진단했다.

이어 “이재명 정부가 과거의 한계는 지혜롭게 뛰어넘는 ‘평화의 이어달리기’를 새로 시작해야 한다”며 “전시작전권 전환도 더는 미룰 수 없는 과제다. 자주국방과 전시작전권 전환은 결코 (한미)동맹의 약화가 아니다”라고 강조했다.

아울러 문 전 대통령은 한반도 평화를 위해 ▷대한민국 동의 없이 한반도 무력 사용 금지 원칙 천명 자주국방 ▷국익 중심의 실용 외교 ▷한반도 위기관리 및 충돌 방지 체계 복원 ▷적대에서 이익 공유로 남북 관계 전환 등의 원칙을 견지해야 한다고 밝혔다.

우원식 국회의장은 축사에서 “지금의 혼돈과 불확실성, 답답한 상황이 우리를 힘들게 하고 있지만, 한반도와 남북 관계의 미래를 결정하는 것은 결국 평화에 대한 우리의 확고한 태도와 실천”이라며 “적극적인 노력은 때가 왔을 때 반드시 결실로 이어질 것”이라고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표는 “전쟁의 언어보다 평화의 언어를 더 크게 키워내겠다”며 “한반도 긴장을 낮추고, 대화의 문을 다시 열고, 협력의 길을 다시 복원하겠다”고 강조했다.