[헤럴드경제=나은정 기자] 사회관계망서비스(SNS)에서 명품 화장품 브랜드의 공동구매를 유도해 9000여만원을 가로챈 30대 인플루언서가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

대구지방검찰청 김천지청 형사1부(임지수 부장검사)는 사기 혐의로 30대 여성 A씨를 구속기소했다고 27일 밝혔다.

검찰에 따르면 A씨는 지난해 2월부터 6월까지 SNS에서 실체가 없는 명품 화장품 브랜드를 홍보하며 공동구매(공구)를 진행, 약 250명의 피해자로부터 9600만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨는 ‘공구’ 과정에서 소비자들의 신뢰를 얻기 위해 자신을 아이비리그 의대 출신이라고 속이고, 부유한 생활을 하는 것처럼 꾸민 것으로 드러났다.

앞서 경찰은 A씨가 제출한 매출액 1억5000만원 상당의 세금계산서와 피해자들에 대한 공탁 신청서를 근거로 불송치 결정을 내렸다.

그러나 피해자들의 이의신청으로 사건을 넘겨받은 검찰은 해당 세금계산서가 실제보다 1억원 이상 부풀려 작성된 점, A씨가 가지고 있었다고 주장한 명품 화장품이 실체가 없는 점, 공탁 신청서 역시 대상자가 특정되지 않아 실효된 점 등을 토대로 A씨를 직접 체포해 구속기소했다.

검찰은 A씨 관련 추가 사기 사건에 대해서도 전수 조사 후 병합 기소할 방침이다.

검찰 관계자는 “A씨가 과거 사기 전력이 있음에도 반성 없이 허위 증거를 제출하고 지속적으로 거짓 진술을 했다”며 “일정한 주거지 없이 화장품 개발자를 사칭하는 등 추가 범행 우려가 있어 신병을 확보했다”고 밝혔다.