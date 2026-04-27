청년창업·지역경제 활성화 업무협약 체결 청년창업사관학교와 상상 스타트업캠프 연계 플리마켓 등 지역 소비 촉진 프로그램 공동 운영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단과 KT&G가 청년창업 지원과 지역경제 활성화를 위해 손을 잡았다. 공공기관의 정책지원 역량과 민간기업의 콘텐츠 기획·운영 역량을 연계해 청년 창업기업 육성, 지역 소비 촉진, 사회공헌 활동을 함께 추진한다.

중진공은 지난 24일 서울 성동구 KT&G 상상플래닛에서 KT&G와 ‘사회공헌 활성화 및 지역사회 상생 발전을 위한 업무협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약에 따라 지역 소비 촉진 및 지역경제 활성화, 지역 상생·발전을 위한 사회공헌 활동, 청년창업 기업 육성, 문화 행사 및 교육 등 청년 역량 강화 분야에서 협력하기로 했다.

특히 중진공의 청년창업사관학교와 KT&G의 상상 스타트업캠프를 연계해 청년창업 지원 기반을 넓힐 계획이다. 창업 준비 단계부터 사업화 단계까지 이어지는 지원 체계를 마련하고, 지역사회 활성화를 위한 벼룩시장인 플리마켓 등 판로개척 행사도 공동 운영한다.

중진공은 협약의 일환으로 지난 26일 KT&G 상상플래닛에서 청년 응원 강연 ‘청춘, 플레이(Play)’도 진행했다. 이번 행사는 청년들이 겪는 진로 불확실성과 창업 부담을 완화하고, 다양한 진로 전환 사례를 공유하기 위해 마련됐다.

강연에는 김혜정 K-POP 작사가와 김도범 스타스테크 이사가 참여했다. 김 작사가는 물리치료사에서 작사가로 진로를 전환한 경험을 공유했고, 김 이사는 창업 과정에서 겪은 어려움과 극복 경험을 소개했다.

강석진 중진공 이사장은 “요즘 청년들이 겪는 어려움은 개인의 역량 부족이 아니라 기회를 접할 수 있는 환경의 한계에서 비롯되는 경우가 많다”며 “중진공은 민간과의 협력을 통해 청년이 도전할 수 있는 환경을 넓혀 나가고, 지역사회 상생과 청년창업 육성을 위해 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.